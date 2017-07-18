Matematiğin Nobel'ini alan tek Müslüman kadın öldü

Prestijli matematik ödülü Fields Madalyası'nı kazanan tek kadın olan İranlı matematikçi Maryam Mirzakhani, 40 yaşında uzun süredir mücadele ettiği meme kanserine yenik düştü.

Matematik dünyasının Nobel'i olarak bilinen "Fields" ödülüne layık görülen tek kadın matematikçi olan Maryam Mirzakhani, 40 yaşında hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi'nde çalışan 40 yaşındaki İranlı matematikçi, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Mirzakhani'nin ölümünün ardından yayınladığı mesajda "Dünyaca ünlü İranlı matematikçi Maryam Mirzakhani'nin ölümü yürek parçalayıcı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de "İranlı genç deha ve matematik profesörü olan Maryam Mirzakhani'nin ölümü benim ve İranlılar için büyük bir acı kaynağı" açıklamasında bulundu.

FİELDS ÖDÜLÜ ALAN TEK KADIN

Üniversite eğitimini İran'da tamamlayan Tahran doğumlu Mirzakhani, doktora eğitimi için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kuramsal matematik alanında uzmanlaştı.

3 yıl önce matematik alanında verilen en prestijli ödül olan Fields'a layık görüldü. Fields ödülü, matematik araştırmalarına katkı sağlayan 40 yaşın altındaki isimlere 1936 yılından bu yana veriliyor. 37 yaşında ödüle layık görülen Mirzakhani, bu ödülü alan ilk kadın matematikçi olmuştu.

Mirzakhani, eğri yüzeylerin simetrisi üzerine yaptığı çalışma ile ödülü almıştı. İranlı matematikçinin çalışmaları, fizik ve kuantum mekaniği alanındaki araştırmalara katkı sağlamıştı.

İranlı kadınlar için ilham kaynakları arasında yer alan Mirzakhani, verdiği röportajlarda, lise yıllarında edebiyatla ilgilendiğini ve uzun süre yazar olmanın hayalini kurduğunu söylemişti.

Ağabeyi sayesinde matematikle ilgilenmeye başladığını söyleyen Mirzakhani, matematik problemi çözmeyi vahşi ormanda kaybolmaya benzetiyor; "Çözümü bulmak tüm bilginizi seferber etmek zorundasınız" diyor. (DW Türkçe)

Mirzakhani kimdir?

İran’ın başkenti Tahran’da 1977 yılında dünyaya gelen Mirzakhani, basına verdiği söyleşilerde önceleri yazar olma hayali kursa da, matematiğe olan ilgisinin bu isteğinin önüne geçtiğini belirtiyordu. Lise yıllarında İran’ın Uluslararası Matematik Olimpiyat Takımı’nda yer alan ilk kadın olan Mirzakhani, 1994 ve 1995 senelerinde üst üste iki kez altın madalyanın sahibi oldu. Tahran’daki Sharif Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra lisansüstü çalışmaları için Harvard Üniversitesi’ne giden Mirzakhani, doktorasını tamamladıktan sonra Princeton Üniversitesi, Clay Matematik Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi’nde çalıştı. 2014’te matematik alanında verilen en prestijli ödül olan ‘Fields'a layık görülen Mirzakhani, bu ödülü alan ilk kadın matematikçi olmuştu. Fields Madalyası, 1936 yılından bu yana matematik araştırmalarına katkı sağlayan 40 yaşın altındaki isimlere veriliyor. 37 yaşında ödüle layık görülen Mirzakhani, ödülü kazandıktan sonra dünyanın en önemli bilim dergilerinden “Nature” ın 2014 yılındaki “Bu yıl önemli işler başarmış 10 kişi” listesinde yer almıştı.