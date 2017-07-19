Matej Mitrovic'in transferi için komik rakam

Geçen sezonun ara transfer döneminde Hırvatistan temsilcisi Rijeka’dan 4.2 milyon Euro’ya (16.8 milyon TL) transfer edilen Matej Mitrovic, sergilediği performansla beklenenin altında kalmıştı.

Hırvat futbolcu için teklifleri değerlendirmeye başlayan Beşiktaş'a, oyuncu cephesinden şoke eden bir öneri geldi. Rijeka’nın Mitrovic’i geri almak için siyah beyazlılara 1 milyon Euro (4 milyon TL) teklif ettiği kaydedildi.