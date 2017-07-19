Matej Mitrovic'in transferi için komik rakam
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Rijeka'dan transfer edilen Hırvat futbolcu Mitrovic için teklifleri değerlendirmeye başlayan Beşiktaş'a 23 yaşındaki oyuncunun menajerlerinden şoke eden bir öneri geldi.19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:32
Geçen sezonun ara transfer döneminde Hırvatistan temsilcisi Rijeka’dan 4.2 milyon Euro’ya (16.8 milyon TL) transfer edilen Matej Mitrovic, sergilediği performansla beklenenin altında kalmıştı.
Hırvat futbolcu için teklifleri değerlendirmeye başlayan Beşiktaş'a, oyuncu cephesinden şoke eden bir öneri geldi. Rijeka’nın Mitrovic’i geri almak için siyah beyazlılara 1 milyon Euro (4 milyon TL) teklif ettiği kaydedildi.
- Matej Mitrovic, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 14 resmi maça çıkmış bunların sadece 8'inde ilk 11 başlamıştı.
(Yeni Şafak)