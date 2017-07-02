Matbaa mürekkepleri fabrikası alev alev yanıyor

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesinde matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikada, sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına, Çerkezköy ve çevre ilçeler ile Organize Sanayi Bölgelerinden gelen 100’e yakın itfaiye araçları müdahale etti. Söndürme çalışmaları için büyük çaba sar eden itfaiye ekipleri, yangının çevresindeki diğer fabrikalara sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Fabrika içindeki kimyasal maddelerden dolayı ara ara büyük patlamalar meydana geldiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.