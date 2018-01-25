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Masum Kürtler PYD’nin esiri!

Sözde, Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia eden terör örgütü PKK/PYD, en büyük zulmü Kürtlere uyguluyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 03:18
Masum Kürtler PYD’nin esiri!

Eli kanlı terör örgütünün, kendisi gibi düşünmeyen Kürtlere yönelik büyük zulümler işlediği ortaya çıktı. 20 Haziran 1987’deki Pınarcık katliamından 6-7 Ekim olaylarına, Hamzalı katliamından Afrin’de yaptığı zulümlere kadar PKK/PYD, Kürtlere büyük zararlar verdi ve vermeye devam ediyor. Bugüne kadar binlerce Kürt’ü öldüren eli kanlı terör örgütü, Afrin’den çıkmayı isteyen Kürtlere izin vermiyor. Kürtlere yönelik baskı ve sindirme politikası izleyen terör örgütünün çocukları zorla çatışmalara soktuğu ve ön saflara itip canlı kalkan olarak kullandığı bir kez daha tescillendi. Tıpkı Hendek eylemlerinde de olduğu gibi Rojava’dan Kürt ailelerin çocuklarını baskılarla alarak, ölüme gönderdiği ortaya çıktı.

ÇOCUK İSTİSMARI YAPIYOR

Amerika ve İsrail’in kucağına oturan PKK, kendisine terörist devşiremedikçe gözünü çocuklara dikiyor. Kürt vatandaşların çocuklarını zorla ailelerinden koparan terör örgütü, çocukları dağa kaçırıyor. Kaçırılan çocuklarla birlikte, terör örgütüne katılanların yüzde 30’unun 18 yaşın altında olduğu bildirildi. Çocukları ön safa itip, canlı kalkan olarak kullanan PKK’nın çocukları daha çok keşif ve istihbarat faaliyetlerinde kullandığına dikkat çekilirken, alçak örgütün yöneticilerinin, ailelerinin yanından zorla aldıkları ve bir kısmı 12 yaşından dahi küçük çocuklara cinsel istismarda bulundukları ifade edildi. 2013-2016 yılları arasında bin 949 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu ve bunların yüzde 61’inin 18 yaşının altında olduğu belirtildi.

BURAK BATTAL / İSTANBUL

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 03:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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