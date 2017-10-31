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Masrafları 30 bin doları aşıyor

Avrupa’ya gidecek bir cenazenin fiyatı, bin dolardan başlıyor. Türkiye'de çok az bilinen bu iş kolunda 20'den fazla şirket var. Sektör ülkemizde nasıl işliyor.?

31 Ekim 2017 Salı 12:31
Masrafları 30 bin doları aşıyor

Yurt dışında vefat eden bir kişinin kendi ülkesine gönderilmesini sağlayan cenaze firmaları, yaptıkları özel hizmetler ile dikkat çekiyor. 

Hakkında çok az şey bildiğimiz bu iş kolu, aynı zamanda onlarca farklı sektörü de besliyor. Piyasadaki şirketler; vefat eden kişinin ölüm belgesinin hazırlanması, cenazesinin morgdan alınması ve ülkesine gönderilmesi gibi gerekli olan tüm yasal prosedürü belli bir ücret karşılığında yerine getiriyor. 

Yurt dışında vefat eden bir kişinin kendi ülkesine gönderilmesini sağlayan cenaze firmaları, yaptıkları özel hizmetler ile dikkat çekiyor. İşlemlerin hassasiyeti ve özel taşıma gerektirmesinden dolayı maliyetler de farklılaşıyor. 

Yurt dışında vefat eden bir kişinin ülkesine gönderilmesini sağlayan cenaze firmaları, yaptıkları hizmet ve kazançla dikkat çekiyor. Avrupa’ya gidecek bir cenazenin fiyatı, bin dolardan başlarken, Meksika'ya ulaşım maliyeti 30 bin doları aşıyor.​ 

Avrupada ekonomisi en güçlü ve en çok zengini olan ülke olarak bilinen Almanya’da 2012 senesinde 22 bin 636 kişinin cenazesi fakir oldukları için ortada kaldığı öğrenildi. Cenaze masraflarını karşılayamayan bu kişilerin defin işlemlerini belediyelerin ilgili birimleri devreye girerek gerçekleştirdiği belirtildi. 

AMERİKA 5 BİN MEKSİKA 30 BİN $ 

Avrupa’ya gidecek bir cenazenin fiyatı, bin dolardan başlıyor. Mesela, Yunanistan için bin 100, İsveç için 2 bin dolardan fazla maliyet söz konusu. Amerika'ya 5 bin; Meksika için ise 30 bin doları aşan rakamlardan bahsediliyor. Ülkemizde bu konuda 20’den fazla firma, gurbetçi cenazelerinin ülkeye getirilmesinden de ciddi kazançlar elde ediyor. 

SEKTÖR TÜRKİYE’DE NASIL İŞLİYOR ?

KONSOLOSLUK HABER VERİR FİRMA MALİYET ÇIKARIR 

Hemen belirtelim bu şirketlerin konsolosluklarla bağlantısı var. Mesela, ölen bir İtalyan vatandaşının Roma veya Sicilya’ya götürülmesi gerekiyor. Bilgileri alan cenaze firmaları, verilecek hizmet ve talebe göre konsolosluğa belli bir fatura çıkarıyor. Hastane işlemleri, morgdan alınması, tabutlanması, havalimanına nakledilmesi, uçağa konulması ve varacağı ülkedeki teslimatı gibi adımlar belli bir maliyeti içeriyor. 

BÜROKRASİ FAZLA 

Bu saydığımız aşamaların her birinde hizmet veren aracılar mevcut. Yani ilgili şirket, evrak işini yapan kişiden ayrı cenazeyi taşıyacak lojistik firmasından ayrı fiyat alıyor ve nihayetinde kendi kârını da ekliyor. Yetkililer, hangi firmada karar kılarsa onlar, süreci başlatıyor. Genelde faturayı konsolosluk ödüyor, ancak bazı ülkelerin yasaları gereği hizmetin belli bir kısmı konsolosluk kalanı da kişinin ailesi tarafından karşılanabiliyor. Eğer cenaze sahiplerinin farklı istekleri olursa, onun faturası aileye gidiyor.

Morgdan havalimanına onlarca yan sektör

Lojstik anlamında profesyonel hizmet sunan ATF Forvarderlik Ltd. Şti. bu acılı süreçte mümkün olduğunca ailelere ve konsolosluklara yardımcı olarak işlemleri tamamlıyor. Konu ile ilgili Satış Uzmanı Ebru Çiçek ile görüşüyoruz . ATF Firması, İstanbul’da cenaze taşıma hizmeti sunan iki firmadan biri. Yani, bir cenazeyi ülkesine göndermek veya Türkiye’ye getirmek isteyen kurumlar ATF ile bağlantı kuruyor. Çiçek, vefat eden yabancı misafirlerin yakınlarının ve sigorta şirketlerinin ülke konsolosluğuyla iletişime geçtiğini anlatıyor. Yetkililerin evrak hazırlaması için aracı cenaze firmalarına başvurduğunu paylaşan, Çiçek, "En özel ve hassas taşıma şekli olan cenaze naklinde bütün özverimiz ve hizmet kalitemiz ile ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Süreci en hızlı bir şekilde organize etmenin de gururunu yaşıyoruz" diyor. 

HASSAS BİR SÜREÇ

Ebru Çiçek, ayda ortalama 25 ile 45 civarında sadece İstanbul üzerinden çıkış organize ettiğini belirtiyor. “Aracı cenaze firmalar; yol izin belgesi, tercüme, adli tıp işlemleri, tabutlanması ve mühürlenmesi işlemlerini organize ediyor” diyen Çiçek, “İlgili kurumlar, firmamız ile irtibata geçiyor. Vefat eden kişinin ülkesine sefer için uçak rezervasyonu tarafımızca yapılıyor. Havalimanında soğuk hava deposuna alınıp, gümrük işlemlerinin hazırlanmasına kadar bütün süreç titizlikte sürdürülüyor. Ayrıca, varış destinasyonuna varıncaya kadar takip ediliyor” bilgisini veriyor.Yeni Şafak

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 12:31
  1. cenaze firmaları
  2. ölüm belgesi
  3. Avrupa
  4. cenaze
  5. Amerika
  6. Meksika
  7. KONSOLOSLUK
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