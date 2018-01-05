''Masonlar paralel devlet kurdu''

İngiltere'deki masonların lideri, ülkedeki üyelerinin tıpkı türkiye'deki FETÖ örgütünün kullandığı yönteme benzer şekilde "emniyet teşkilatı içindeki reformu engelleyip kadınların ve etnik azınlıkların polis içindeki yükselişine set çektiği" iddiaları reddetti.

İngiltere Birleşik Büyük Locası Başkanı Dr. David Staples, 'ayrımcılığa neden olmadıklarını, ayrımcılığa uğradıklarını' söyledi.

Guardian gazetesi, görevinden bu hafta ayrılan, İngiltere Polis Federasyonu eski başkanı Steve White'ın Masonlarla ilgili sözlerini, Pazartesi günü ana sayfa manşetten yayımlamıştı. White, 120 bin emniyet çalışanını temsil eden Federasyon’dan, ülkedeki polis teşkilatının reformu konusundaki görüş ayrılıkları üzerinden oluşan bölünmeler sonucunda Ağustos ayında istifa etmişti.

White Guardian'a açıklamasında, Masonların İngiliz polisi içinde örgütlendiklerinden, polis reformunu engellediklerinden, teşkilat içindeki reformu engelleyip kadın ve etnik azınlıklardan polislerin yükselişine set çektiklerinden şüphelendiğini söylemişti.

Staples, iddialarla ilgili olarak Guardian ve diğer İngiliz gazetelerinde yayımlanmak üzere bir mektup yazdı.

Staples açıklamasında şunları söyledi:

"İnsanlar hem kamusal alanda hem de sosyal yaşamda ayrımcılığa maruz kaldıklarında, masonlar onları localarında eşit insanlar olarak bağrına bastı. Bundan çok gurur duyuyoruz. Masonların bugün açıktan ayrımcılığa uğraması ve üyelerimizin birçoğunun bundan dolayı üyeliklerini gizli tutmak zorunda kalması bir utançtır.

"Polis Federasyonu veya başka bir yerdeki bir reformun, masonların örgütlü bir yapısı tarafından engellendiği düşüncesi komiktir. Polislerin ve herhangi bir alandan başka birilerinin Mason olmaması içinse kesinlikle hiçbir neden yoktur.

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2001 ve sonra da 2007 yılında Masonların gizli ya da yasadışı bir örgütlenme olmadığına hükmetmiştir."

MASONLUK NEDİR?

Masonluk, dünyanın en gizli örgütlenmelerinden biridir. Bu örgütlenmeyi eleştirenler, mason localarının gizli faaliyet yürüttüğünü ve üyelerinin çıkarlarını, kamunun çıkarlarının önüne koyacak şekilde hareket ettiğini belirtiyor. İngiliz masonları 14. yüzyılın başından beri etkindirler ve bu etkinlikleri 1600'lü yıllarda daha da artmıştır.

Loca kelimesine ait en eski referans ise Hür Masonluğun bugüne kadar bulunan en eski belgesi olan ve 1390 yılında yazıldığı sanılan REGİUS şiiridir. Bu şiirin çıraklara ait olan bölümünde veya şiirdeki adıyla üçüncü noktade şunlar denilmektedir.

Üçüncü noktayı özellikle Çırakların bilmesi gerekir

Çırak, Ustanın nasihatini kabul etmeli ve yerine getirmeli,

Arkadaşlarının sözlerini de iyi niyetle karşılamalıdır.

Mesleğin sırlarını ve locada yapılanları kimseye söylememelidir.

Duyduğun ve yapıldığını gördüğün hiçbir şeyi

Nereye gidersen git kimseye söylememelisin

Bu satırlar XV. yüzyıl başlamadan önce taş ustalarının loca adı verilen bir yerleri ve saklanması gerekli sırları olduğunu açıkça göstermektedir. Ayrıca XV.yüzyılda yapılan kilise inşaatları için tutulan muhasebe defterlerinde ‘loca’ için yapılan masraf kayıtlarına rastlanmaktadır. Bu dokümanlarda “loca” kelimesi taş ustalarının yemeklerini yedikleri, yattıkları, aletlerini sakladıkları, kışın içinde çalıştıkları “şantiye binası” anlamındadır. Bu locaların bizim anladığımız anlamda Operatif Mason Locası olabilmesi için çok önemli bir unsur daha gereklidir: sembolik bir ritüel.

Bunu da adlarına topluca Eski Yükümlülükler (Old Charges) veya Gotik Anayasalar (Gothic Constitutions) denilen, 1390 yılından 1700 lü yılların başlarına kadar yazılmış ve yüzden fazlası günümüze kadar gün ışığına çıkmış el yazmalarında buluyoruz. Bunlar bir büyük binanın inşaatı için uzun bir süre birlikte yaşayıp çalışacak Masonlar için yazılmıştır. İçlerinde bir çırağın mesleğe nasıl kabul edileceğine, yemin ederken nasıl durulacağına ve zanaatın nasıl idare edileceğine dair kayıtlar bulunmaktadır.

Bu el yazmaları da bizi ünlü Masonik tarihçi ve yazar Harry Carr’ın Mason Locası tarifine getirmektedir “Mason Locası bir büyük binanın yapımı veya bir yüce amaç için bir araya gelmiş; girişte verilecek gizli tanışma işaretlerini sır olarak saklamaya yemin etmiş (operatif olan veya olmayan) inşaatçıların birliğidir”.

mepanews/bbc