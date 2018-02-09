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Masonlar isyan etti: Artık yeter!

"Artık Yeter" başlığıyla verilen ilanda, masonların “haksız yere damgalandığı” iddia edildi.

09 Şubat 2018 Cuma 19:06
Masonlar isyan etti: Artık yeter!

İngiltere’de mason teşkilatı, gazetelere tam sayfa ilan vererek üyelerinin “haksız yere damgalandığını” ileri sürdü.Ülkedeki mason localarını çatısı altında toplayan İngiltere Birleşik Büyük Mason Locası (UGLE) bazı ulusal gazetelere “Artık Yeter” başlığıyla tam sayfa ilan verdi.

UGLE üst düzey yöneticisi David Staples imzasıyla yayımlanan ilanda, mason teşkilatıyla ilgili olarak İngiliz kamuoyunda süren tartışma dolayısıyla masonların “haksız yere damgalandığı” öne sürüldü.

İlanda, "UGLE 200 bini aşkın üyesinin kamuoyuna yanlış yansıtılmasının ayrımcılık olduğuna inanıyor. Basit ve açık. Üyelerimiz haksız yere damgalandıklarını hissetmek zorunda kalmamalı." ifadeleri kullanıldı.Bu konudaki şikayetlerini İngiltere Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonuna da yazılı olarak ilettiklerini belirten Staples, mason teşkilatının gelecek 6 ay boyunca halka açık etkinlikler yaparak teşkilatla ilgili soruları yanıtlayacağını da duyurdu.

İlanda locanın adresini de veren Staples, kendisine mektup yazan herkesin sorularını yanıtlayacağını kaydetti. Kaynak: Masonlardan İngiliz Gazetelerinde İsyan

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 19:06
  1. Staples
  2. UGLE
  3. İngiltere
  4. Birleşik Büyük Mason Locası

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