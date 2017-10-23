Masonlar, Anıtkabir'i ziyaret etti
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği üyesi Türk Masonları, Mustafa Kemal'i anmak için Anıtkabir’i ziyaret etti.23 Ekim 2017 Pazartesi 15:27
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği üyesi Türk Masonları, Bülent Akkan başkanlığında Mustafa Kemal'i anmak için Anıtkabir’i ziyaret etti.
Cumhuriyet’in 94. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Mustafa Kemal'in huzurunda saygı duruşunda bulunulduktan sonra Akkan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları kaydetti:
"Ulu Önder Atatürk, Türk Masonları olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. Yılında ideallerine olan bağlılığımız, hatırana olan sonsuz saygımız ve yeri doldurulamaz derin sevgimiz ile huzurlarındayız. Vatanına, milletine sadakat yemini ile bağlı olan bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik değerlere bağlı, millet egemenliğine dayalı, özgürlükçü, laik düzeninin ilelebet süreceğine yönelik inancımızı her zamankinden daha da fazla koruyoruz. Bizler kurmuş olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik gelişmiş ve gelişecek her türlü hareketin karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Büyük Türk Milletine çizdiğin yoldan ayrılmadan, Türk Aydınlanmasının en somut vücut bulmuş hali olan Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalıştığımızı her zaman olduğu gibi manevi huzurunda bir kez daha kararlılıkla vurgulamak istiyoruz. Ülkesine, milletine yararlı birer 'Kamil İnsan' olmak yolundaki çabalarımızda en büyük yol göstericimiz hiçbir zaman sönmeyecek ışığındır. Kurmuş olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin değerini her geçen yıl daha da iyi anlıyor, aziz hatıran önünde saygı, sevgi ve sadakatle eğiliyoruz.”
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Nogay13 sa önce Masonluk siyonist yahudilerin masaligini yapan yardimci güçtür.Milli kelimesinin gectigi her konuda bu dünyaya hiç-bir hayırları yoktur. Yavuz13 sa önce Ondannı emperyalistlerin kıyafetini bu millete dayattı. Selim14 sa önce Mason dediğin Emperyalizminde üstünde bir kuruluş. Mustafa Kemal Emperyalizmin en büyük düşmanı idi o yıllarda şimdi bunlar Anıtkabiri ziyaret ediyor. İşe bak :) Recep15 sa önce Hem de 33.dereceden masonmus ata, sen duymadın mı,bilmionmu. EKOLL16 sa önce Icimizde ne çok siyonist dinsiz varmış. Tümünün Allah belasını versin Berat16 sa önce Atatürk değilmiydi ki bu mason localarını tehlikeli bulup kapatan şimdi hepsi Atatürkçü olmuş! Hasan 16 sa önce Yakında Atatürk masondu derler Gürkan 16 sa önce Ne kadar komik demi ülkede kimlerlebir arada yaşıyoruz masunlar devleti bundan böyle bunlarla uğraşacakeski Türkiye yok artık geri gelmesi mümkün değil Ersin Emanet17 sa önce Biz ziyaret edecek değildik ya ! İsabet olmuş.Ahiret'te de beraber olsunlar... Sahi18 sa önce Masonlarsiyonizm uşağı ,dunyalik uğruna satılmışdin düşmanlarıdir.