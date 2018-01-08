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Maslak'ta lüks otomobil takla attı: 1 yaralı

Sarıyer Maslak’ta lüks bir otomobil sollama yapacağı esnada önünde seyreden otomobile çarparak takla attı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:50
Maslak'ta lüks otomobil takla attı: 1 yaralı

Sarıyer Maslak’ta lüks bir otomobil sollama yapacağı esnada önünde seyreden otomobile çarparak takla attı. Ters dönen araçtaki sürücü vatandaşlar tarafından çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken, cadde üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayazağa’dan İstinye istikametine seyir halinde olan 34 NF 318 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, sollama yapacağı esnada önünde seyreden Selahattin Doğru idaresindeki 34 NK 4888 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu lüks araç takla atarak ters dönerken, sürücüsü araç içerisinde yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından yaralı sürücü araç içerisinden çıkartıldı. Hafif yaralandığı öğrenilen sürücü, ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer sürücü Doğru ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise, aracın çevresine dubalar yerleştirerek önlem aldı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu.

'GÖRÜNMEZ KAZA OLDU'

Kazaya karışan aracın sürücüsü Selahattin Doğru, “Ben şeridimde giderken arkadaş sol şeride geçmeye çalıştı. Herhalde beni görmedi ya da dikkat etmedi. Benim sağ arka tekerleğin üzerine çıktı. Kolu kırıldı, onun dışında bir şey yok. Sürat yoktu, 30 kilometre hızla gidiyorduk. Görünmez kaza oldu” dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 11:50
  1. İSTANBUL
  2. SARIYER
  3. MASLAK
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