MASKİ’den yeni bir işlem kolaylığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, su abonelerine işlem kolaylığı sağlamak amacıyla yürüttüğü uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. MASKİ, vatandaşın 7/24 işlem yapabilmesi için 14 adet ‘Sumatik’ cihazını hizmete kazandırdı. Manisa merkezde MASKİ hizmet binası girişi, MASKİ Yarhasanlar Şubesi, Magnesia AVM, Kentpark ve Emekliler Parkı’yla birlikte 8 ilçede hem nakit hem de kredi kartıyla işlem yapılabilen ödeme cihazlarının montajını gerçekleştirdi ve devreye aldı. Fatura ödeme ve sayaç kartı dolumunun yanı sıra avans bakiye yükleme imkanı da sunan ‘Sumatik’ler; Gölmarmara, Saruhanlı, Akhisar, Ahmetli, Alaşehir, Sarıgöl, Demirci ve Gördes’teki ilçe koordinasyon merkezlerinde hizmete sunuldu. Akhisar ilçesi Tahir Ün Caddesi’nde ikinci cihazı da kullanıma sunan MASKİ, büyük ilçelerde ihtiyaç durumuna göre birden fazla cihazın montajını gerçekleştirecek.

Ödeme noktalarının sayısını hızla arttırarak Manisalı vatandaşların günlük yaşamlarında sıklıkla kullandıkları bölgelerde rahatça işlem yapabilmelerini amaçlayan MASKİ, MANULAŞ A.Ş. ile yapılan anlaşmayla il genelindeki 20 Manisa Kart dolum noktasında fatura ödeme ve ön ödemeli su sayaç kartlarına bakiye yüklemesi yapılabiliyor. İlerleyen günlerde bu sayının 200’e çıkarılması planlanıyor.

MASKİ ayrıca, ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerin internet üzerinden yapılan bakiye ve avans yüklemelerinin kartlara aktarımını sağlayan ‘MASKİ Pratik’ cihazlarını da beldeden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde ve akıllı sayaç kullanımının yaygın olduğu büyük mahallelerde hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. 100 adet ‘MASKİ Pratik’ bu noktalarda hizmete sunularak vatandaşların işlem yapmak için mahallelerden ilçe merkezine gelmesine gerek kalmayacak. MASKİ Genel Müdürlüğü, abonelerin daha çok noktada ve günün her saati ödeme yapabilmelerini sağlamak amacıyla kolları sıvadı. Fizibilite ve saha çalışmalarının sonuçlanmasıyla birlikte, 17 ilçede anlaşmalı bankaya ait ATM’lerden fatura ödemesi ve kartlı sayaçlar için bakiye yüklemesi yapılabilecek.