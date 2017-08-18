MASKİ’den 156 milyon TL’lik 44 proje

MASKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen tanıtım töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ’akıllı şehir’ kavramına değinerek, “Akıllı şehir, bir şehrin kaynaklarının verimli kullanılması için tüm birimlerin tek bir otomasyon sistemi ile çalışarak, kentin yaşam kalitesini yükseltecek bilgi ve iletişim teknolojileri ile donatılmasıdır" şeklinde konuştu.

Malatya için yapılan her yatırımın bu vizyon kapsamında planlanması gerektiğini belirten Tüfenkci, “Ulaştırmadan çevre düzenlemesine, enerji yönetiminden sosyal alanlara kadar her projeyi ’akıllı şehir’ vizyonuyla ve insanımıza maksimum fayda ile planlamak durumundayız. İhtiyacımız olan şey şehrimizin geçmişiyle, kimliğiyle, kültürüyle bugünün teknolojisini harmanlamak ve bunu planlı bir şekilde yapmaktır. Hükumetimiz, buradaki yatırımlar için, tarihi doku ve mekanların yenilenmesi ve yaşaması için çok önemli kaynak seferber etmiş ve etmektedir. Malatya’nın şehir kimliği ve kültürel zenginliklerini, yerel güçlerini koruyarak dünya kentleri arasına girmesini sağlamak zorundayız" dedi.

"Malatya’yı hak ettiği konuma taşıyacağız"

Bakan Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Malatya’yı sadece Türkiye’de değil, dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz, arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Malatya’yı hak ettiği konuma inşallah hep birlikte taşıyacağız. Malatya için çalışan, Malatya’da artı değer üreten herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum. MASKİ Malatya’yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek, bölgesinde farklılaştırabilmek Türkiye’de yaşanabilir kentler arasında üst sıralara taşımak için sağlam projelerini adım adım hayata geçiriyor. Malatya’da her geçen gün tecrübesini arttırarak altyapı güçlendirme çalışmalarını profesyonel bir şekilde devam ettiriyor. 3 yılda kurumsallaşmasını tamamlayan çok kısa zamanda uzun vadeli büyük yatırımlar yapan MASKİ yapmış olduğu hizmetlerle farkındalık oluşturuyor. Hayata geçirdiği maliyeti 156 milyon TL olan 44 proje ile MASKİ Malatya’da adından söz ettiriyor. MASKİ sadece şehir merkezinde hizmet veren bir kurum değil. Kale’den Kuluncak’a Pütürge’den Doğanşehir’e Doğanyol’dan Arapgir’e Arguvan’dan Darende’ye kadar bütün ilçelerimizde altyapı yatırımları yapıyor. Bu kapsamda çok ciddi yatırımlar yaptılar.”

Altyapısı güçlü olan şehirlerin üstyapılarının da sağlam olduğunu ifade eden Tüfenkci, “Malatya’nın örnek bir şehir olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepimiz bulunduğumuz noktada milletimize ülkemize şehrimize daha çok hizmet etmek için, çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışacağız. Yaşadığımız coğrafyanın, inançlarımızın, geleneğimizin hakkını verebilmek için daha çok çalışmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Malatya’ya yakışan dört dörtlük 44 proje”

Törende konuşan Malatya Valisi Ali Kaban ise “Dört dörtlük olan 44 projenin açılışı için buradayız. Allah hayırlı etsin ve bizlere su sıkıntısı yaşatmasın. Suyun hizmete sunulmasının bir sınırı var. MASKİ’nin çalışmalarıyla suyu nasıl hizmete sunduklarını gördük. Suyun yönetimi için MASKİ su kaynaklarından nasıl faydalanabileceğine dair çalışmalar yapıyor. Bizler istifade ediciler olarak her birimiz ciddi anlamda destek vermeliyiz vereceğimiz destekte suyu tasarruflu kullanmak olacaktır” ifadelerine yer verdi.

“MASKİ en mustarip konuların çözümleyicisi”

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de Malatya’nın büyükşehir olması ile kurulan MASKİ Genel Müdürlüğünün vatandaşların en mustarip olduğu konuların çözümleyicisi olduğunu söyledi. MASKİ’nin vatandaşlara temiz içme suyu temin ettiğini belirten Şahin, “Malatya’nın altyapısını güçlendirmek için yapılan çalışmalar göz ardı edilemez. 2015 yılında 17 milyonluk yatırımla ilk kazmayı vurmuşlardı. Bugün o yatırımların 156 milyon TL olarak tamamlanması şimdiye kadar yapılan yatırımların bir göstergesidir” dedi.

“Malatya’mız 50 yıllık sağlam altyapıya kavuşmuş olacak”

Törende söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Malatya’ya yaptıkları her hizmeti planladıklarını ve öncelikle alt yapı çalışmalarını projelendirdiklerini söyledi. Şehrin alt yapısını modern hale kavuşturmak için büyük bütçeler ayırdıklarını ifade eden Çakır, “Suyun yönetimi Malatya için çok önemli. Biz uzun vadeli olarak suyu nasıl yöneteceğimizin planını yapıyoruz. Malatya’nın 2071 yılını hedef alan Su Master Planı çerçevesinde birçok proje hazırlıyoruz. MASKİ’nin merkezde başlatmış olduğu Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları ile suyun yönetimi yapılıyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarımızla Malatya’mızın geleceğini inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir de 3 yılda kurumsallaşmasını tamamlamış bir kurum olarak yaptıkları her yatırımda Malatya’nın altyapısını sağlamlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Hayata geçirdiğimiz 44 dev projede 156 milyon TL maliyetinde 1000 kilometrelik altyapı yatırımı yaptık. 44 projemizin kapsamında, 110 mahallemize 550 kilometre içme suyu hattı, 350 kilometre kanalizasyon hattı ve 105 kilometre yağmursuyu hattı çalışmasını tamamlayarak yaklaşık olarak 1000 kilometrelik çalışmayı tamamladık” diye konuştu.