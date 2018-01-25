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Masanın da sahanın da aktörü Türkiye

Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın hemen ardından, Soçi’deki Suriye zirvesinde YPG’nin masaya çağırılmayacağının açıklanması, Türkiye’nin askeri başarısını diplomatik başarı ile pekiştirdiğini gösterdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:23
Masanın da sahanın da aktörü Türkiye

Terör örgütlernin Akdeniz’e inmesini önlemek için Türkiye’nin ÖSO güçleriyle birlikte Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken, diplomaside de etkili adımlar atılıyor. Afrin’de PKK/PYD’li teröristlere göz açtırmayan, Batılı ülkeleri hizaya getiren Türkiye, Soçi’de yapılması planlanan kritik Suriye zirvesine PKK/PYD’nin katılmasının da önüne geçti. Uzmanlar, Türkiye’nin askeri kararlılığıyla ABD ve taşeron örgütü PYD’yi diplomaside de saf dışı bıraktığını ifade ederek, “Masada da sahada da oyunları bozuyoruz” dediler.

TÜM KURGULARI VE OYUNLARI BOZDUK

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “TSK’nın Cerablus’tan başlayan Fırat Kalkanı Harekatı’nın ardından Afrin’de yürüttüğü ve bundan sonraki günlerde Münbiç’i de içine alacak olan hibrit savaşı hem sahadaki hem diplomasideki tüm kurguları ve oyunları bozmuş vaziyettedir. Ve bugün Türkiye’nin ortaya koyduğu şartlar büyük ölçüde etkisini ve belirleyici rolünü gösteriyor. Bundan dolayı da aktörler arasında Türkiye çok ciddi anlamda bir faktör ve dişli bir rakip konumuna gelmiştir.” dedi. Türkiye çok boyutlu bir operasyonu başarılı bir şekilde sürdürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Erol, “Burada gerek siyasi iradenin duruşu, gerekse askerin sahadaki başarıları ve bunun diplomasi masasına yansımaları Türkiye’yi önce Rusya-İran ve bölgedeki diğer aktörler bağlamında daha sıkı bir araya getirmiş durumda. Moskova, Astana ve Soçi süreçleri bu devam eden sürecin bir parçası.” şeklinde konuştu.

DENGE POLİTİKASI ELİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye’nin çok byutlu bir denge politikası yürüttüğünü vurgulayan Erol şöyle devam etti: “Bu denge politikasında taraflarla olan kriz bir noktaya kadar çıkartılıyor ama nokta konmuyor. Dengeyi kaybetmeksizin yürütülen bu adımlarla hem Rusya’ya hem ABD’ye hem de PKK/PYD gibi örgütlere karşı eli güçlü bir Türkiye hem masada hem sahada boy gösterebiliyor. Türkiye’nin askeri kararlılığı hem Amerika’nın hem Rusya’nın varsa oyunlarını ve planlarını bozmuş vaziyettedir.”

MASADA DA GÜÇLÜYÜZ SAHADA DA

Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (YTSAM) Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Çiçek ise Soçi zirvesine PYD’nin katılmayacağının açıklanmasının Afrin operasynunun sonrasında denk gelmesinin, Türkiye’nin diplomatik ağırlığını artırdığının açık bir göstergesi olduğunu söyledi. “Masada güçlü olmak için sahada güçlü olmak gerekiyor.” diyen Kemal Çiçek, “Soçi ve Astana gibi zirvelerde ABD ile Rusya, YPG ile dirsek temasını hiç bozmadı. Hatta Amerika açık şekilde bu terör örgütünü silahlandırdı. Sayın Erdoğan’ın kararlı bir şekilde bu meselenin üzerine gitmesi ve bütün telkinlere rağmen Afrin operasyonunu başlatması Türkiye’nin diplomaside de güçlü olmasını sağladı.” şeklinde konuştu.

SAVUNMA POZİSYONUNDA KALMIYORUZ

Türkiye’nin sahada da masada da öncü bir faktör hüviyeti kazandığını ifade eden Çiçek, “En iyi savunma sınırının ötesindeki savunmadır. Geçmişteki gibi teröristlerin bize saldırmasını beklersek ancak av oluruz. Bu zamana kadar savunma modunda binlerce şehit verdik. Şimdi ise savunma pozisyonunda kalmadan operasyonu yapıyoruz ve terör koridorunun tamamen bertaraf edilmesine kadar da devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 10:23
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Mehmet Seyfettin Erol
  3. ANKASAM
  4. Seyfettin Erol
  5. Kemal Çiçek
  6. Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi
  7. YTSAM
  8. afrin harekatı
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