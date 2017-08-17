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MASAD’tan sigortacılara "’DASK’a önem verin" çağrısı

Manisa Sigorta Acenteleri Derneği (MASAD) Başkanı Galip Berk, sigorta acenteleri olarak zorunlu deprem sigortası konusunda vatandaşların bilgilendirilmesini ve sigorta acentelerinin deprem sigortasına önem vermesi gerektiğini söyledi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:35
MASAD’tan sigortacılara "’DASK’a önem verin" çağrısı

MASAD, yönetimi olağan toplantısını gerçekleştirdi. MASAD Başkanı Galip Berk başkanlığında düzenlenen toplantıda 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan depreme dikkat çekildi. Vatandaşların deprem sigortası konusunda bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Başkan Berk, sigorta acentelerine de vatandaşlara deprem sigortası hakkında bilgi vermesi konusunda çağrıda bulundu. Toplantı sonrasında konuşan Başkan Berk,"17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli ve 12 Kasım tarihinde Düzce’de binlerce yurttaşımızın yaşamını yitirmesine, on binlerce yurttaşımızın da yaralanmasına yol açan depremler, yaşadığımız en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Yaşanan depremlerde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyoruz. Depremlerle yaşayan bir ülkenin vatandaşları olarak evlerimizi ve bütçelerimizi korumak önce bireyler düzeyinde sorumluluğumuzdur. Bir deprem sonrasında kimseden yardım beklememek kimseye muhtaç kalmamak için konutlarımızda zorunlu deprem sigortasının var olduğundan emin olalım. Eğer yoksa hemen bugün gidip satın alalım. Biz acenteler olarak zorunlu deprem sigortasına gereken önemi verelim. Başka sigorta çeşitleri almaya gelen müşterimize zorunlu deprem sigortalarının mevcut olup olmadıklarını sorarak, bu konuda sigortalık bilincini yaygınlaştıralım. Zorunlu deprem sigortası bilinci oluşturmak acenteler olarak bizim toplumsal bir görevimiz olmalıdır. Biz acenteler sayesinde birçok ailenin ve devlet bütçesi, olası bir depremin ekonomik sonuçlarını en az kayıpla atlatacaktır. Yeni zorunlu deprem sigortası satmak ve mevcut poliçelerinin süresi dolmak üzere olanlara yenileme yapmalarını hatırlatmak vatandaşlık ve mesleki görevimizdir" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya MASAD Başkanı Galip Berk, Başkan Yardımcısı Tezcan Büyükmedar, Sayman Fatih Akkaynak, Genel Sekreter Abdurrahman Rüzgar, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Karaköse, Cengiz Özdemir ve Mehmet Ulvi Uysal katıldı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:35
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