'Masabaşı yazarlığı' diye buna denir, uydur uydur
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın kaleme aldığı son yazısında kullandığı ifadeler 'masabaşı yazarlığının' örnekleri arasındaki yerini aldı.23 Ekim 2017 Pazartesi 13:45
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın son yazısında AK Partili isimleri hedef alarak uydurduğu ironiler, 'masabaşı yazarlığının' örnekleri arasındaki yerini aldı.
İŞTE AHMET HAKAN'IN YAZISINDAKİ İLGİLİ BÖLÜM:
- KADİR TOPBAŞ: Ben biraz kolay mı bıraktım acaba? Ben de Melih gibi olayın keyfini mi çıkarsaydım acaba? Yanlış mı yaptım acaba?
- MELİH GÖKÇEK: Ankapark’ın açılışını bari yapaydım... Ankapark’ın açılışını bari yapaydım... Ankapark’ın açılışını bari yapaydım...
- BÜLENT ARINÇ: Melih Gökçek’e bunu yaptı ya! Helal olsun vallaha! Bin Bülent Arınç yoluna feda olsun Tayyip Bey’in.
- ABDULLAH GÜL: Kafayı çıkarmak istiyorum ama korkuyorum. Korkuyorum ama kafayı çıkarmak da istiyorum.
- AHMET DAVUTOĞLU: Beni bir pelikana bindirip kolayca yolladılar. Şu işe bakın ki Melih bile benden daha zor gönderiliyor. Üstelik ben başbakandım.
- ALİ BABACAN: Ramazanda güllacın akla gelmesi gibi... Başları sıkıştığında akıllarına ilk ben geliyorum.
- RECEP ALTEPE: Bu daha başlangıç... Mücadeleye devam... Her yer Bursa... Her yer direniş...
- EDİP UĞUR: Höşmerim yemek, insanda cesarete yol açıyor derdi babaannem... Höşmerim yiyip Balıkesir dağlarına yaslansam mı acaba?
MUHARREM İNCE’DEN GELEN ESPRİLİ MESAJ
MUHARREM İnce’nin CHP’nin Ankara ya da Bursa belediye başkan adayı olacağına dair bir kulis bilgisi paylaşmıştım dün.
Bu kulis bilgisiyle ilgili olarak Muharrem İnce’den gelen esprili mesaj şöyle:
“Ankara, Bursa tamam da İstanbul’u unutmuşsun.”
İSTANBUL’A İHANET İŞİ KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN ÜSTÜNE YIKILABİLİR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan dedi ki:
- Biz İstanbul’un kıymetini bilemedik.
- Biz bu şehre ihanet ettik.
- Hâlâ da ediyoruz.
- Ben de bundan sorumluyum.
Korkarım...
Bu ihanetin sorumluluğu da pek yakında Kemal Kılıçdaroğlu’nun üstüne yıkılabilir.
Nasıl mı?
Mesela şöyle denilerek:
- Biz İstanbul’a ihanet ederken... Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi?
- Hâlâ da ediyoruz... Neredesin Bay Kemal?
- Sessiz kalarak bizim ihanetimize sen geçit verdin sen.
İHANETİN ALKIŞLANMASI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum” demesinin alkışlanmasına takmış millet.
“İhanet ettim diyor, karşısındakiler de alkışlıyor” diye durumu sarakaya alanlar var.
Ey millet!
Oradaki alkış, “ne iyi ettin de İstanbul’a ihanet ettin” alkışı değildir.
Oradaki alkış, “bunun farkına varman ve açıkça ifade etmen, hatanın farkına varman anlamına gelir ve bu da güzel bir şeydir” alkışıdır.
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Sinan17 sa önce Bu uydurukçaya göre ahmet hakan da şunu mu söylemiştir.?-AHMET HAKAN: Tam ben doğan grubuna geldim.Doğan grubu iktidar üzerindeki nüfuzunu kaybetti.Ben de onların eski zamanı gibi bir elim yağda bir elim balda olacak zannetmiştim.Ama bana düşe düşe garsonluk düştü.Ne yapalım misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş. sabri18 sa önce Ahmet kendi beklentinmi patronlarının beklentisimi Muharrem İnce ile ilgili yazdıkların Akp ile ilgili yazdıkların sol cenaha Muharrem ile ilgili yazdıklarını bbenimsetme taktigimi Christos 18 sa önce Sizinkiler nerede yazıyor? Dağda mı? Bayırda mı? Masada mı? isa 19 sa önce nesi var be adam parodi yapmış mizahtan da anlamıyorsunuz reziller neyse siz kafanızı bunlarla oyalamayın yiyin otunuzu hüloooo Alp19 sa önce Hayır anlamadınız galiba adam zaten dalga geçiyor gerçek olanları söylemiyor ki büyütecek ne var bunda. Yazık iyice tuhaflaştınız. adem...oglu20 sa önce işte garson Var mı ki20 sa önce Ülkede kalemini satmayan kaç adam kaldı Mustafa Sezgin20 sa önce Bunu okumayı bırakalı aylar oluyor. Ciddiyet ve samimiyet yok, hep bir yerlere cici görünme çabasında. emin21 sa önce Aydın Doğanın dolgun maaşlısı bu vatandaş zaman zaman tarihi konulara da giriyor. Garibim tarih okumaya zaman bulamsdığından sosyal medyada yazılıp çizilenleriaraklayıp köşesine taşıyor. Örn. "Vahdettin ingiliz gemisine binip kaçtı, atatürk olmasa anamız belli babamız bellisiz olurdu, yurdumuzu düşmanlardan atatürk kurtardı, ezan atatürk sayesinde okunuyor, eğer suriye ve ırak gibi olmadıysak onun sayesinde, bu gün 23 nisan neşe doluyor insan, atatatürkü eleştiren kendini bilmezler var savcılar hücum hücum!!! bu lakırdıları da tarih bilgisiymiş gibi paylaşmaktan gurur duyduğuna şüphe yok. devir bunun gibilerin devri!? celal21 sa önce Bunlara bu kozu verirseniz her şeyi yazarlar...kimin neden istifa ettiği açıklanmazsaaa daha cook yazı da yazarlar iftirada atarlar kimse kusura bakmasın