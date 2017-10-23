'Masabaşı yazarlığı' diye buna denir, uydur uydur

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın son yazısında AK Partili isimleri hedef alarak uydurduğu ironiler, 'masabaşı yazarlığının' örnekleri arasındaki yerini aldı.

İŞTE AHMET HAKAN'IN YAZISINDAKİ İLGİLİ BÖLÜM:

- KADİR TOPBAŞ: Ben biraz kolay mı bıraktım acaba? Ben de Melih gibi olayın keyfini mi çıkarsaydım acaba? Yanlış mı yaptım acaba?

- MELİH GÖKÇEK: Ankapark’ın açılışını bari yapaydım... Ankapark’ın açılışını bari yapaydım... Ankapark’ın açılışını bari yapaydım...

- BÜLENT ARINÇ: Melih Gökçek’e bunu yaptı ya! Helal olsun vallaha! Bin Bülent Arınç yoluna feda olsun Tayyip Bey’in.

- ABDULLAH GÜL: Kafayı çıkarmak istiyorum ama korkuyorum. Korkuyorum ama kafayı çıkarmak da istiyorum.

- AHMET DAVUTOĞLU: Beni bir pelikana bindirip kolayca yolladılar. Şu işe bakın ki Melih bile benden daha zor gönderiliyor. Üstelik ben başbakandım.

- ALİ BABACAN: Ramazanda güllacın akla gelmesi gibi... Başları sıkıştığında akıllarına ilk ben geliyorum.

- RECEP ALTEPE: Bu daha başlangıç... Mücadeleye devam... Her yer Bursa... Her yer direniş...

- EDİP UĞUR: Höşmerim yemek, insanda cesarete yol açıyor derdi babaannem... Höşmerim yiyip Balıkesir dağlarına yaslansam mı acaba?

MUHARREM İNCE’DEN GELEN ESPRİLİ MESAJ

MUHARREM İnce’nin CHP’nin Ankara ya da Bursa belediye başkan adayı olacağına dair bir kulis bilgisi paylaşmıştım dün.

Bu kulis bilgisiyle ilgili olarak Muharrem İnce’den gelen esprili mesaj şöyle:

“Ankara, Bursa tamam da İstanbul’u unutmuşsun.”

İSTANBUL’A İHANET İŞİ KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN ÜSTÜNE YIKILABİLİR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan dedi ki:

- Biz İstanbul’un kıymetini bilemedik.

- Biz bu şehre ihanet ettik.

- Hâlâ da ediyoruz.

- Ben de bundan sorumluyum.

Korkarım...

Bu ihanetin sorumluluğu da pek yakında Kemal Kılıçdaroğlu’nun üstüne yıkılabilir.

Nasıl mı?

Mesela şöyle denilerek:

- Biz İstanbul’a ihanet ederken... Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi?

- Hâlâ da ediyoruz... Neredesin Bay Kemal?

- Sessiz kalarak bizim ihanetimize sen geçit verdin sen.

İHANETİN ALKIŞLANMASI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum” demesinin alkışlanmasına takmış millet.

“İhanet ettim diyor, karşısındakiler de alkışlıyor” diye durumu sarakaya alanlar var.

Ey millet!

Oradaki alkış, “ne iyi ettin de İstanbul’a ihanet ettin” alkışı değildir.

Oradaki alkış, “bunun farkına varman ve açıkça ifade etmen, hatanın farkına varman anlamına gelir ve bu da güzel bir şeydir” alkışıdır.