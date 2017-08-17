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Masa örtülerine emdirilmiş 17 kilo afyon sakızı buldu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kadrolu narkotik köpeklerinden olan ve bir çok narkotik operasyonunda en zula yerlerde bulduğu uyuşturucularla tanınan Panzer, bu sefer masa örtülerine emdirilmiş afyon sakızı buldu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 17:03
Masa örtülerine emdirilmiş 17 kilo afyon sakızı buldu!

Kanada'ya gönderilmek üzere kargoya verilen 2 paketi koklayarak tepki veren Panzer'in tepkisiyle açılan pakette 17 kilo 284 gram afyon sakızı bulan polis, kimliğini belirlediği paket sahibini yakalamak için harekete geçti.  

ASTARLARA EMDİRMİŞLER

Başakşehir'de buluna kargo şirketlerinin ambarlarında uygulama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, geçtiğimiz Salı günü bir kargo şirketinin ambarında narkotik köpeği Panzer'le arama yaptı. Arama sırasında ambarda bulunan bütün kargo paketlerini koklayan Panzer, paketlerden ikisine tepki verdi. Tepki üzerine cargo paketlerinin içerisinden ayrılan ve koli bandıyla sarılı olduğu görülen paket ekiplerce açıldı. Bantla sarılı naylon paket içerisinde bulunan masa örtülerini inceleyen uzman ekipler, örtülerin iç astar kısmına emdirilmiş afyon sakızı tespit etti.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ ARANIYOR

Masa örtülerine el koyup emniyete götürerek detaylı inceleme yapan polis, örtülerden 17 kilo 284 gram afyon sakızı çıkardı. Kargo şirketine Kanada’ya gönderilmek üzere paketleri bırakan kimliği belirlenen şahısı yakalamak için harekete geçen polis, poşetlerin gönderildiği Kanada'daki alıcı şahısın belirlenmesi içinde çalışmaları devam ediyor. 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:03
  1. İstanbul
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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