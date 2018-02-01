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Masa başı anlaşmalarla olmuyor... Bu insanlar neden kaçıyor?

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 774 sivilin ülkedeki çatışma ve saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.

01 Şubat 2018 Perşembe 18:05
Masa başı anlaşmalarla olmuyor... Bu insanlar neden kaçıyor?

SNHR, Suriye'de yaşanan çatışma ve saldırılarda yaşamını yitirenlere ilişkin yayımladığı ocak ayı raporunda, 774 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Astana ve Soçi anlaşmalarına uymayan İran, Rejim ve Rusya koalisyonu Suriye'ye bomba yağdırıyor. 

Raporda, Esed rejiminin saldırılarında 76'sı çocuk, 54'ü kadın olmak üzere 408 sivilin öldüğü kaydedildi.

Bunun yanında rapora göre, Eylül 2015'ten bu yana Suriye'de Esed rejimine destek veren Rus güçlerinin saldırılarında geçen ay 40'ı çocuk, 33'ü kadın toplam 142 sivil can verdi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'de hak ihlallerine yer verilen raporda, terör örgütünün geçen ayki saldırılarında 2'si çocuk, 1'i kadın 13 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Koalisyon güçlerinin bombardımanında 24 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin bombardımanlarında 6'sı çocuk, 8'i kadın toplam 24 sivilin geçen ay hayatını kaybettiği aktarılan raporda, DEAŞ'ın saldırılarında da ocakta 17'si çocuk, 9'u kadın 64 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların, rejim ile çatışmaları sonucu da geçen ay 1'i çocuk, 1'i kadın toplam 4 sivilin yaşamını yitirdiğine işaret edilen raporda, 35'i çocuk, 32'si kadın 119 sivilin de kimliği belirsiz taraflarca katledildiği bilgisi paylaşıldı.

PYD/PKK'YA SİLAH DESTEĞİ SON BULSUN ÇAĞRISI

Raporda, terör örgütü PYD/PKK'ya destek veren ülkelere, örgüte baskı yaparak işgal ettiği bölgelerdeki ihlallerine son vermesinin sağlanması çağrısı yapılırken, PYD/PKK'ya silah desteğinin de son bulması istendi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 18:05
  1. PYD/PKK
  2. esed
  3. rejim
  4. suriye
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