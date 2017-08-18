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Martin Schulz'tan açık tehdit: Türkiye'yi karıştıranlara destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman partilerle ilgili açıklamaları Martin Schulz'u rahatsız etti.

18 Ağustos 2017 Cuma 20:54
Martin Schulz'tan açık tehdit: Türkiye'yi karıştıranlara destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın, önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya’daki Türklere, “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” diye seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları ardından Almanya'da Sosyal Demokrat Partili’nin (SPD) Başbakan adayı Martin Schulz açıklama yaptı.

"DAHA ÇOK DESTEK VERECEĞİZ"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı. Özgür ve demokratik Türkiye için savaşanlara daha çok destek olacağız" dedi.

Erdoğan 'onlara oy vermeyin' dedi, Almanlar kudurdu!

Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'

 

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 20:54
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