Martin Schulz'dan sürpriz karar! Dayanamadı feragat etti

Almanya'da CDU/CSU ile SPD arasındaki koalisyon pazarlıkları sırasında yeni hükümette görev almayacağına dair partisine söz veren, ama sonunda dışişleri bakanlığı görevini kabul eden SPD lideriMartin Schulz, sözünü tutmadığı için partisi tarafından topa tutuldu. Bunun üzerine bakanlıktan feragat ettiğini açıkladı.