Martin Schulz'dan sürpriz karar! Dayanamadı feragat etti
Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ederken SPD lideri Schulz, bakanlıktan feragat ettiğini açıkladı.09 Şubat 2018 Cuma 17:21
Almanya'da CDU/CSU ile SPD arasındaki koalisyon pazarlıkları sırasında yeni hükümette görev almayacağına dair partisine söz veren, ama sonunda dışişleri bakanlığı görevini kabul eden SPD lideriMartin Schulz, sözünü tutmadığı için partisi tarafından topa tutuldu. Bunun üzerine bakanlıktan feragat ettiğini açıkladı.
YORUM YAZ