Martin Luther King’in çocuklarından Trump’a sert sözler

MÜNÜBE YILMAZ

Geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümü sebebiyle ABD’de resmi tatil ilan edilen, siyahi aktivist Martin Luther King’in çocukları, ABD Başkanı Donald Trump’ı sert bir şekilde eleştirdi. Şiddet olaylarına ve ırkçılığa karşı duruşu ile bilinen ABD’deki siyahi haklarının savunuculuğunu da yapan King’in çocukları, babalarının ölüm yıldönümü sebebiyle yaptıkları konuşmada, Trump’ı hedef alarak “Kötülüğün hüküm sürdüğü günlerde yaşıyoruz” açıklamasında bulundu. Trump’ın Haiti, El Salvador gibi ülkelere hakaret ederek, bu ülkelerden neden mülteci alındığına dair yaptığı açıklamaya öfkelenen King, “Biz Afrika’nın bir kıta olduğunu dahi anlayamayan bir ABD başkanının var olduğu, çok kötü günlerden geçiyoruz” ifadesini kullandı. “Bu kişinin Latin Amerika ülkeleri ile ilgili söylediği o çirkin ifadeyi söylemek istemiyorum, siz o sözü çok iyi biliyorsunuz. Ben bundan hiç hoşlanmadım” diyen King, Trump’ın Norveç gibi beyazların bulunduğu ülkelerden vatandaş alınmasına dair sözlerinin de zaman harcamaya değmeyecek, önemsiz sözler olduğunu söyledi. Martin Luther King’in kızı Bernice King de, “Bizler sadece tek bir ulustan ve tek bir kandan gelen insanlarız. Hepimizin kökü Afrika;ya dayanıyor ve bizler sesimizi daha da yükselterek tüm dünyaya duyurmalıyız” sözlerini sarfetti. King’in 1963 yılında yaptığı ekonomik ve sivil hakların eşitliğini vurgulayan “Bir hayalim var” isimli konuşmasına atıfta bulunarak “Sayın King’in hayali hepimizin hayalidir” şeklinde tweet atan Trump, aynı zamanda dünyadaki ırkçı olmayan nadir kişilerden olduğunu söyleyerek komik bir açıklamaya imza atmıştı.