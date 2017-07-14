Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Martin Linnes: Taraftarlardan özür diliyoruz

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a yenilmesinin ardından Martin Linnes, taraftarlardan özür diledi.

14 Temmuz 2017 Cuma 01:30
Martin Linnes: Taraftarlardan özür diliyoruz

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a konuk olan Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak rövanş öncesi turu zora soktu.

Norveçli futbolcunun açıklamaları şöyle;

"Oyundan ve sonuçtan memnun değiliz. Östersunds bizden daha iyi oynadı. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Umarım bu maçtan daha iyi oynayacağız. Kendi sahamızda 3 gol atmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan özür diliyoruz."

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 01:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Östersunds Teknik Direktörü Potter: Gurur duyuyorum
    1. Östersunds Teknik Direktörü Potter:..
    2. ''Galatasaray'a ruh gerekiyor''
    3. Martin Linnes: Taraftarlardan özür..
    4. Galatasaray taraftarının Tudor isyanı!
    5. Igor Tudor, Sneijder sorusuna bakın ne..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan'ı kabul..
    7. Suudi Arabistan Prensi hayatını kaybetti
    8. Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine..
    9. Bingöl’de bin 974 kök Hint keneviri..
    10. Akdeniz'de sondaj gerilimi! Türk savaş..
    11. Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı..
    12. 154 hakimin yeri değişti
    13. Bakan Arslan, Sinop’ta 15 Temmuz..
    14. Mudanya’da şehitlik ziyareti
    15. Şehit annesinin gözyaşları
    16. Eskişehirspor’da başnalık krizi çözüldü
    17. Çanakkale Boğazı’nda tekne arızalandı
    18. Aile ve Sosyal Politikalar..
    19. Evde bakım hizmetinde çocuklar..
    20. CHP’li Nurlu diplomasına 29 yıl sonra..
    Kritik uyarı geldi... 2-3 ay yemeyin!
    Kritik uyarı geldi... 2-3 ay yemeyin!
    Fehmi Koru: Ben gittim, Abdullah Gül....
    Fehmi Koru: Ben gittim, Abdullah Gül....
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    15 Temmuz'la ilgili çarpıcı detay! İşten çıkarıldı
    15 Temmuz'la ilgili çarpıcı detay! İşten çıkarıldı