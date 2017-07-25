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Martial attığı çalımlarla Madrid savunmasını dağıttı

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında Manchester United ile Real Madrid, karşı karşıya geldi.

25 Temmuz 2017 Salı 12:53

Dev maçta United'ın genç yıldızı Lingard, attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü. Casemiro'nun penaltı vuruşu sonrası skor 1-1 olurken 90 dakika sonunda başka gol sesi çıkmadı. Uzatmalara giden karşılaşmada eşitlik yine bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Her iki takımın da zorlandığı penaltılarda Manchester United, 2-1 kazanan taraf oldu ve toplamda 3-2'lik skor elde ederek zafere ulaştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 12:53
  1. Manchester United
  2. Real Madrid
  3. Martial
  4. Uluslararası Şampiyonlar Kupası
  5. UEFA Süper Kupa
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