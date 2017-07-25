Martial attığı çalımlarla Madrid savunmasını dağıttı

Dev maçta United'ın genç yıldızı Lingard, attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü. Casemiro'nun penaltı vuruşu sonrası skor 1-1 olurken 90 dakika sonunda başka gol sesi çıkmadı. Uzatmalara giden karşılaşmada eşitlik yine bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Her iki takımın da zorlandığı penaltılarda Manchester United, 2-1 kazanan taraf oldu ve toplamda 3-2'lik skor elde ederek zafere ulaştı.