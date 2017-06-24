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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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Martı fareyi böyle yedi...
Genellikle simitlerle beslediğimiz martılar bu sefer bir fareyi kendisine böyle yem etti.
24 Haziran 2017 Cumartesi 22:43
Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 22:43
Martı fare
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