Martaş Group'a 100 adet yeni nesil Scania teslimatı

Scania, Türkiye’nin önde gelen taşımacılık firmalarından biri olan Martaş Group’a 100 adet yeni nesil Scania R450 çekici teslimatı gerçekleştirdi. Teslimat törenine Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Scania Satış Müdürü Gökhan Altun, Martaş Group Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kurt ve Martaş Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Kurt ile diğer yetkililer katıldı.

Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Martaş ile işbirliklerinin uzun yıllara dayandığını belirterek şunları söyledi:

''Yeni nesil Scania araçlarımızın ilk büyük teslimatını, Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından Martaş’a yapıyoruz. Yeni nesil Scania’yı sadece bir araç değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanan hizmet paketleri ile eksiksiz bir taşımacılık çözümü olarak görüyoruz. Yapılan işe, taşınan ürüne uygun araçların yanında, bakım anlaşmaları, sürücü eğitimleri ve filo yönetim sistemleri gibi çeşitli hizmet paketleri ile müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. Yeni nesil araçlarımızla sağladığımız %5’e varan yakıt tasarrufu ile işletme ekonomisine katkı sağlarken düşük emisyon değerleriyle sürdürülebilirlik konusunda da önemli bir adım atmış oluyoruz.''

Martaş Group’un, filosunda en çok Scania çekici bulunduran firmalardan biri olduğunu söyleyen Eksin; “Martaş’a Scania’yı tercih ettikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

''İşbirliğimiz uzun yıllar devam edecek''

Martaş Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kurt “400 araçlık filomuzda 300 adet Scania çekici bulunuyor. Yeni araç alımında mevcut Scania araçlarımızdan aldığımız verim bizim için en önemli referanstır. Bugün teslim aldığımız yeni nesil Scania araçların daha da artan verimliliği, gücü, konforu ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kesintiye uğramaması için aslında en önemlisi olan sağlamlığı bu tercihimizde rol alan kriterlerdir. Scania ile iş birliğimiz uzun yıllar devam edecek.” dedi.

Okan Kurt konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Martaş Group olarak büyümeye devam ediyoruz. Sınır tanımayan hizmet anlayışımızla; yurtiçi ve Avrupa ile birlikte, Kuzey Afrika, Afganistan ve Irak gibi zor pazarlarda da güvenli, kaliteli ve zamanında hizmet sunmaktayız. Yurtiçi ve yurtdışı İhraç ve İthal ürünlerin adreslerden alınması, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması gibi lojistik hizmetleri; modern altyapı sistemlerimiz, güçlü iletişim ağı ve entegre bilgi yönetimi ile kolaylıkla ve sorunsuzca gerçekleştirmekteyiz.''

2 MİLYAR EURO YATIRIM YAPILDI

Scania, bu yıl piyasaya sunulan ve ağır vasıta sektöründe çıtayı çok yükseklere taşıyacak yeni nesil araçları için 10 yıl süren Ar-Ge çalışmalarına 2 milyar euro yatırım yaptı. Bunun yanında yeni nesil araçların geliştirilmesi için 10 milyon kilometrenin üzerinde test sürüşü gerçekleştirdi. Scania, yeni nesil araçlarında, gelecek 10 yılın teknolojisi ve ekonomik çözümlerini bugünden piyasaya sunarak sürdürülebilirlik alanındaki öncü olma misyonunu gerçekleştiriyor.

Scania, çözüm odaklı satış sonrası hizmetleriyle de iş ortaklarının her zaman yanında olmaya devam ediyor. Uzman servis danışmanları, 7 gün 24 saat yol yardım hizmeti ve bakım anlaşmaları ile müşterilerine ihtiyaç duydukları hizmet kalitesini eksiksiz sunuyor.

Scania, araçlarda standart olarak sunulan, uydu ve GPRS ile iletişim kuran sistemler sayesinde, operasyonel filo verimliliği ve yakıt tasarrufunda fark oluşturuyor. SESS (Scania Entegre Sürüş Sistemleri) çatısı altında, kişiselleştirilmiş sürüş eğitimi, sürücü koçluğu ve filo yönetimi uygulamaları bulunuyor.

Bu uygulamalar ile %10’a varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. Hem araç bilgileri hem de sürücü performansı anlık olarak web portal ve mobil uygulama üzerinden takip edilebilirken dönemsel performans raporları oluşturulabiliyor.