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Mart ayında bir araya geliyorlar

Kazakistan ve Özbekistan cumhurbaşkanlarının girişimiyle Orta Asya devlet başkanlarının ilk resmi zirvesi, Nursultan Nazarbayev'in başkanlığında Astana’da yapılacak.

26 Ocak 2018 Cuma 20:10
Mart ayında bir araya geliyorlar

Haberi Asiaplus.tj ajansı kendi hükümet kaynağına dayanarak yayınladı.

Orta Asya Devlet başkanları olarak ilk kez resmi bir zirvede biraraya gelecek olan liderler daha önce farklı uluslararası kurumlarda düzenlenen zirvelerin ikili görüşmeleri çerçevesinde bir araya gelmişlerdi.

Habere göre, bu zirve Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynayacak. Toplantının bölgedeki ülkelerin uzun vadeli çıkarlarına hizmet edecek pek çok projenin başlatılmasına yol açması bekleniyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 20:10
  1. Asiaplus.tj
  2. Orta Asya Devlet
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