Mart, AB ilişkilerinde dönüm noktası olacak

DEİK Başkanı Olpak, “İş Dünyası Söyleşileri” kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomiye yansımalarına ilişkin görüşlerini paylaşan Olpak, daha net değerlendirmek açısından geçmişe bakılması gerektiğini, Fırat Kalkanı Harekatı’ndan bu yana geçen süreçte iş dünyasının çok fazla etkilenmediğini söyledi. Olpak, geçmişte böyle durumlarda ekonominin daha fazla etkilendiğini, döviz ve piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşandığını anımsatarak, “Demek ki Türkiye’nin ekonomisi, iş dünyası, buna yön veren siyasetçi ve ekonomi yönetimi adımlarını sağlam atıyor. Böylesi önemli operasyonda bile ekonomi direkt etkilenmiyor” diye konuştu.

Yabancı yatırımcının operasyon sonrasında Türkiye’ye bakışında bir değişiklik olmadığını anlatan Olpak, yabancı sermaye hareketlerinde, portföy yatırımlarında ya da kısa vadeli yatırımlarda ciddi bir dalgalanma yaşanmadığını dile getirdi.