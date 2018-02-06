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Mart, AB ilişkilerinde dönüm noktası olacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, mart ayında Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde Türkiye için önemli pozitif gelişmelerin yaşanacağını belirterek, “İlk sinyali Fransa’dan geldi. Almanya hâlâ hükümet kurma ile meşgul, o krizini çözemedi. O zamana kadar bunu çözerlerse bizim için dönüm noktası olur diye düşünüyorum” dedi.

06 Şubat 2018 Salı 09:31
Mart, AB ilişkilerinde dönüm noktası olacak

DEİK Başkanı Olpak, “İş Dünyası Söyleşileri” kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomiye yansımalarına ilişkin görüşlerini paylaşan Olpak, daha net değerlendirmek açısından geçmişe bakılması gerektiğini, Fırat Kalkanı Harekatı’ndan bu yana geçen süreçte iş dünyasının çok fazla etkilenmediğini söyledi. Olpak, geçmişte böyle durumlarda ekonominin daha fazla etkilendiğini, döviz ve piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşandığını anımsatarak, “Demek ki Türkiye’nin ekonomisi, iş dünyası, buna yön veren siyasetçi ve ekonomi yönetimi adımlarını sağlam atıyor. Böylesi önemli operasyonda bile ekonomi direkt etkilenmiyor” diye konuştu.

Yabancı yatırımcının operasyon sonrasında Türkiye’ye bakışında bir değişiklik olmadığını anlatan Olpak, yabancı sermaye hareketlerinde, portföy yatırımlarında ya da kısa vadeli yatırımlarda ciddi bir dalgalanma yaşanmadığını dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:31
  1. DEİK
  2. Nail Olpak

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