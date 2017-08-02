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Marsudi: İsrail’in ihlallerine devam etmesine izin veremeyiz

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, İsrail’in ihlallerine devam etmesine izin verilmemesini istedi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:27
Marsudi: İsrail’in ihlallerine devam etmesine izin veremeyiz

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İsrail’in ihlallerine devam etmesine izin verilmemesini isteyerek, "Tüm uluslararası kamuoyunun ve Birleşmiş Milletler’in İsrail'in sergilediği tutuma son vermesi için baskı yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklamada, Bakan Marsudi'nin, Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere Türkiye’nin çağrısıyla dün İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısına katıldığı belirtildi.

Açıklamalarına yer verilen Marsudi, bölgede istikrar, barış ve huzurun korunması adına Mescid-i Aksa’da uluslararası güvenliğin sağlanması gerektiğine işaret etti.

İsrail’in yasa dışı olarak Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğini belirten Marsudi, şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa’da İsrail tarafından yapılan ihlaller ilk değil. İsrail’in ihlallerine devam etmesine izin veremeyiz. Tüm uluslararası kamuoyunun ve Birleşmiş Milletlerin İsrail'in sergilediği tutuma son vermesi için baskı yapması gerekiyor."

Marsudi, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden İsrail’in insan haklarına aykırı tutumunu ele alan bir toplantı düzenlemesini istedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:27
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Harem
  4. Birleşmiş Milletler
  5. BM
  6. İsrail
  7. Dışişleri Bakanlığı
  8. Filistin
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