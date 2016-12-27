Mars'ta dev kaşık bulundu

NASA, ESA ve Elon Musk gibi girişimcilerin Kızıl Gezegen Mars üzerine araştırmalar yaptığı biliniyor. Curiosity ve Opportunity isimli keşif robotları, yıllardır Mars'ın yüzeyini karış karış tarıyor ve yaşamın olabileceğini araştırıyor.



İşte o araştırmalar sırasında çok ilginç bir görüntüyle rastlandı. NASA'nın keşif robotu Mars'ın yüzeyinde büyük boyutlarda bir kaşık görüntüledi.





Mars'ta heyecanlandıran bir keşif yapıldı. NASA tarafından yayınlanan videolarda, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde "kaşık" bulundu.

Bilim insanları yıllardır Mars'ta yaşamın olup olmadığını araştırıyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, bu kaşığın Mars'ta bir zamanlar yaşamın olduğunun kanıtı olabileceği ifade ediliyor.



