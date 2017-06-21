Marsilya'da hüzün var: Galatasaray'a kaptırdık!

Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in transferi için artık KAP açıklaması beklenirken, oyuncunun sezonu kiralık olarak geçirdiği Marsilya cephesinden sürpriz itiraflar geldi.

TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Fransız basını, Galatasaray'ın aylık 350 bin euro maaş seviyesine çıkarak Gomis'i ikna ettiğini ve Marsilya'nın ise 250 bin eurodan yükselemediğini; yıldız golcünün de tercihinin sarı-kırmızılılardan yana olduğunu duyurdu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Marsilya'nın 1986-1992 yılları arasındaki efsane golcüsü Jean-Pierre Papin açıklamada bulundu.

"BİZE YAZIK OLDU"

Gomis'in Marsilya için büyük bir kayıp olacağını söyleyen 53 yaşındaki futbol adamı, "Gomis'in ayrılması benim için bir hayal kırıklığı mı? Evet... Belki de ona sunulan proje kendisine uymadı. Çünkü geri planda kalmak istemedi. Ligde 20 gol atan bir futbolcunun kalması için çaba harcardım. Belki de yöneticiler, Gomis'i ikna edecek sözler kullanmadı. Yazık oldu, Marsilya ile bütünleşmişti ve kulübü seviyordu. Takımda çok önemli bir ismi kaybettik" sözlerini kullandı.

Kaynak: Sporvadisi.com