Marsilya Aurelien Chedjou'ya talip oldu!

Galatasaray'ın kadrosundan çıkarmaya çalıştığı Aurelien Chedjou'ya Marsilya talip oldu. Chedjou'ya olan ilgisini saklamayan Fransız ekibi transferi mutlaka gerçekleştirmek istiyor. Kamerun basınında çıkan haberlere göre başarılı stoper, Marsilya'ya transfer olmak için görüşmelere başladı.
Jan Olde Riekerink oyuncuları uyardı
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, yapılan idmanlarda sakatlıkların artması nedeniyle oyuncularına uyarılarda bulunmaya başladı.
Oyuncular zorlu antrenmanlardan geçiyor
İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Galatasaray'lı futbolcular çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde devam eden antrenmanlarda oyuncular zorlu antrenmanlardan geçiyor.