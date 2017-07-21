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Marshall bir üretim birimini Türkiye dışına taşıyor

Hollanda merkezli Marshall, Türkiye'deki üretiminin bir kısmını yurtdışına taşıma kararı aldı. Bundan sonra Marshall'ın solvent bazlı ürünleri büyük ortak AkzoNobel'in yurtdışındaki fabrikalarından birinde üretilecek. Taşınma kararının startejik gerekçelere bağlı olduğu belirtilidi.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:30
Marshall bir üretim birimini Türkiye dışına taşıyor

Hollanda merkezli AkzoNobel grup şirketlerinden Marshall Boya, solvent bazlı ürünlerinin üretimini yurt dışında faaliyetine devam eden başka bir AkzoNobel fabrikasına taşıma kararı aldı. Taşınma kararının startejik gerekçelere bağlı olduğu belirtilidi.

TÜRKİYE'DE SATIŞA DEVAM EDECEK

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Marshall'ın 2017 yılından itibaren pazarda artan talepleri karşılamak ve su bazlı ürünlerin üretimine daha fazla odaklanmak amacıyla, bu segmentteki ürünlerde daha aktif olarak faaliyette bulunmayı hedeflediği kaydedildi. Açıklamada, "Şirketimiz, bu doğrultuda, solvent bazlı ürünlerimizin, AkzoNobel Marshall standartlarında aynı kalite ve satış koşullarıyla Türkiye'de satışına devam edecek olup, stratejik gerekçelerle üretiminin yurt dışında faaliyetine devam eden başka bir AkzoNobel fabrikasına taşınmasına karar vermiştir." denildi.

Marshall, 1954 yılında İstanbul Topkapı'da 20 kişilik küçük bir fabrikada kuruldu. 1998'den itibaren dünyanın en büyük boya ve kaplama şirketi AkzoNobel çatısı altında faaliyet gösteriyor. AkzoNobel'in dünya çapında 80'den fazla ülkede, 55 bin çalışanı bulunuyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:30
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