Mars motoru üç farklı alanda rekor kırdı

X3 şu anda geliştirilme aşamasındaki üç Mars motoru prototipinden biri. Hall pervanesi olarak da bilinen motor, Xenon gibi gazları iyonize etmekiçin elektrik ve manyetik alanları kullanıyor. Daha sonra ise itki üretebilmek için iyonları dışarı atıyor. Bu teknik, geleneksel kimyasal roketlere kıyasla çok daha temiz, daha emniyetli ve daha verimlidir. Ancak diğer tekniklere kıyasla nispeten daha düşük itme ve hızlanma sağlamaktadır.

REKOR KIRDI

Son testlerde X3, daha önce başka Hall iticileri tarafından belirlenen üç farklı alanda rekor kırmayı başardı. İtme kuvvetindeki bir önceki rekor 3.4 Newton iken X3 5.4 Newton ile bu rekoru kırdı. Bu kuvvetle motor 250 Amper’lik akım sağladı ve bu bir önceki rekorun iki katı değere denk gelmekteydi. Ayrıca önceki 98 kW’LIK güç seviyesi de 102 kW ile geçilebildi.

AZ ENERJİYLE UZUN SEYAHAT

Testlerin, Temmuz ve Ağustos aylarında NASA Glenn Araştırma Merkezi’ndeki bir vakum odasında 25 gün boyunca gerçekleştirildiği açıklandı. Ayrıca bu özel Mars motoru için 227 kg ağırlığında bir stant yapıldığı belirtildi.

Rekor kıran X3 iyon iticisi gelecek daha az enerjiyle daha uzun seyahat sağlayabilir. Mars’a yapılacak olan insanlı ve insansız araştırmalarda kritik görevleri yerine getirebilir.