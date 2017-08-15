Marmaris'te tatilciler yunusları görüntüledi

Marmaris Körfezi Buruncu Mevkii'nde iki yunusun karaya 30 metre mesafede oyunlar oynaması görenleri hayran bırakt. Günübirlik gezi teknelerinin etrafından dolaşan yunusları yabancı turist ve tatilciler cep telefonlarıyla görüntüledi. Beş dakika boyunca önce karaya sonra açık denizlere doğru yüzen yunuslar, teknelerin etrafından dolaştıktan sonra gözlerden kayboldu. Yaşananları cep telefonuyla çeken vatandaşlar sosyal medyada paylaşarak 'Cennetteki temiz denizlerde huzur ve güvenle dolaşıyorlar' yorumunu paylaştı.