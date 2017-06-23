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Marmaris'te otel skandalı: Bir odayı 50 aileye kiraladılar

Muğla'da bir otelin bayram tatili için aynı odayı 50 aileye rezervasyon yaptırması sonucu tatilciler mağdur oldu.

23 Haziran 2017 Cuma 22:57
Marmaris'te otel skandalı: Bir odayı 50 aileye kiraladılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı için telefon ile rezervasyon yaptıran tatilciler, sokakta kaldı.

Otel işletmecisi S.G. kayıplara karışırken, GETOB yetkilileri mağduriyetin giderilmesi için seferber oldu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden yüzlerce kişi Ramazan Bayramı tatili için, Marmaris'te bir otelden telefon üzerinden her şey dahil kişi başı 95 lira ödeyerek rezervasyon yaptırdı. 

Sabah saatlerinde İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Ordu ve Diyarbakır'dan gelen 50'ye yakın tatilci, otele giriş yaptırmak için resepsiyona başvurduklarında tüm odaların dolu olduğunu öğrendiler.

Şaşkına dönen tatilciler, otel yönetimiyle görüşmelerine rağmen bir sonuç alamayınca 155 polis ihbar hattını aradı.

Olayı öğrenen Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Müdürü Cahit Sarıbey otele gelerek çalışanlar ve mağdur tatilciler ile görüştü.

BİNLERCE KİŞİYE SATIŞ YAPILMIŞ
 
Yapılan görüşmelerde, bir odanın 5 kişiye satışı yapıldığı ve bayram süresince yaklaşık bin kişinin otele giriş yapmasının beklendiği öğrenildi. 

Ayrıca Eylül ayı ortasına kadar her şey dâhil cazip fiyatlara binlerce satış yapıldığı öğrenildi. Polis, telefon ve internet ile satışı gerçekleştirdiği iddia edilen otel işletmecisi S.G.'nin bulunması için çalışma başlattı.

Konu ile ilgili açıklama yapan GETOB Müdürü Cahit Sarıbey, "Gün boyu telefonlar geldi mağduriyet olunduğu söylendi. Anılan otel GETOB üyesi değil. Ama vatandaşımızın mağdur olmaması ve Marmaris adının bu tür olaylarla kirlenmemesi için seferber olduk.

Maalesef internet üzerinden gold center denilen telefonla satış yapılarak otel doldurulmuş. Bir oda birkaç kişiye satış yapılmış. Kişi başı her şey dâhil 95 lira peşin ödemeli satış yapılmış.

Meblağ büyük ama bir rakam veremiyoruz. Çünkü satışı yapan kişinin bilgisayarı kapalı ve her şey orada kayıtlı. Ayrıca turizm sezonu boyunca satışlar yapılmış. 

Mağduriyetin giderilmesi için diğer oteller ile görüşmeler yapıldı. Vatandaşlarımız isterlerse çok cüzzi rakamlara o otellere yerleştirilecek. Şu an 50'nin üzerinde oda müşterisi şikayet için müracaatta bulunacak" dedi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 22:57
  1. Marmaris
  2. otel
  3. Ramazan Bayramı tatili
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