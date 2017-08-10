Marmaris’te karaya ölü caretta caretta vurdu

İçmelersahilinde kıyıda cansız halde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasıbulunduğunu gören vatandaşlar belediyeye haber verdi.caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından Deniz Kaplumbağaları, Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) teslim edilmek üzere Makina Araç Parkı’na götürüldü. Deniz canlısının gövdesindeki yara nedeniyle tekne çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.