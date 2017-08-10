Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Marmaris’te karaya ölü caretta caretta vurdu

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’ndekıyıya ölü halde caretta caretta vurdu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:21
Marmaris’te karaya ölü caretta caretta vurdu

İçmelersahilinde kıyıda cansız halde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasıbulunduğunu gören vatandaşlar belediyeye haber verdi.caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından Deniz Kaplumbağaları, Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) teslim edilmek üzere Makina Araç Parkı’na götürüldü. Deniz canlısının gövdesindeki yara nedeniyle tekne çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:21
  1. Muğla
  2. Marmaris
  3. İçmeler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar mahvoldu...
    1. Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar..
    2. Barcelona: ''Kürdistan''ı destekliyoruz
    3. Kaddafi'nin ardından: Libya neden hala..
    4. Türkmen katliamı kapıda... Sevkiyata..
    5. O dava sürüyor... 27 kişiye idam..
    6. Pilotsuz uçaklar için tarih verildi
    7. O kentte 2 ayda 1040 PKK'lı öldü
    8. Arda Turan tekrar Milli Takımda
    9. Şoke eden saldırı... 20 Askerini daha..
    10. Ordu birliklerine el koydular...
    11. PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi
    12. Bağcılar'da kapalı yüzme havuzlarında..
    13. Başkan Hasan Can Esnaf Ziyaretlerine..
    14. Trump'dan savaş açıklaması
    15. Trump'tan yeni Kuzey Kore açıklaması!
    16. Çapa Bilim Koleji'nden üstün başarı
    17. ABD'den o bölge için korkunç açıklama
    18. Hainler Ömer Halisdemir'e dil uzatamaz
    19. Trabzonspor’a 3 kere gitti geldi… En..
    20. "Yargı cemaat saiki ile buraya..
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!