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Marmaris'te esnaf sokağa döküldü, turistler korkup kaçtı

Muğla Marmaris'te yaklaşık 100 esnaf marka avukatlarını protesto etmek için sokağa döküldü.

10 Ağustos 2017 Perşembe 08:04
Marmaris'te esnaf sokağa döküldü, turistler korkup kaçtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ünlü markaların taklitlerini sattıkları iddia edilen yaklaşık 100 esnaf, marka avukatlarının denetimlerini protesto etmek için kent merkezinin ana caddesini trafiğe kapattı. 

İHA'nın haberine göre; öğle saatlerinde Siteler mahallesinde dünyaca ünlü markaların taklitlerini sattıkları ileri sürülen esnaflar, marka avukatlarının sık denetimlerinin iş yapmalarını engellediğini öne sürerek şehrin en işlek caddesinde yolu trafiğe kapattı.

Siteler Mevkii'nde, motosikletleri park edip ve yolun ortasına koydukları taburelere oturarak trafiğe kapatan esnaflar, korna çalan şoförlere de tepki gösterdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri ile esnaf arasında yol ortasında sözlü tartışma başladı.

Çıkması muhtemel bir olay, İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Müdür Yardımcısı İsmail Toygan'ın araya girerek konuşmasıyla engellendi. Müdür Sarıkaya, esnaf aralarından bir temsilci isteyerek dükkân içinde görüşme yaptı. Bir saat süren görüşmeler sonunda esnaf yoldan çekilerek eylemine son verdi.

Eylem esnasında dükkânlarda alışveriş yapan ve kaldırımdan geçen yabancı turistler korkarak kaçmaya başladı. Eylemi sonlandıran esnaflar, aralarından seçtikleri temsilciler aracılığıyla İlçe protokolü ile görüşerek sorunlarına çare olmalarını isteyeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 08:04
  1. Muğla
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