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Marmaris'te ahşap gulet yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde test seyri sırasında makine dairesine yangın çıkan 25 metre uzunluğundaki "Şenkaya" isimli ahşap gulette büyük hasar oluştu.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:27
Marmaris'te ahşap gulet yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın çıkan ahşapgulet kullanılamaz hale geldi, yattaki 3 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turistik ilçede haftalık turlara çıkan "Şenkaya" isimli 25 metre uzunluğundaki gulette, motor arızası meydana geldi. Yatın sahibi, makine ustası ve bir mürettebatla arızanın tespiti için test seyrine çıktı. Yat, Kadırga koyu açıklarına geldiğinde makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden yakınlardaki balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan sahil güvenlik ekipleri, guletin sahibi, makine ustası ve mürettebatı kurtardıktan sonra yangını söndürdü.

Yangın sonrasında büyük hasar gören gulet, kullanılamaz hale geldi.

"Şenkaya" adlı 1995 yapımı 8 kabini bulunan guletin, Marmaris, Bodrum, Göcek, Fethiye ile Yunan adalarına haftalık turlara çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:27
  1. Muğla
  2. Marmaris
  3. Bodrum
  4. Şenkaya
  5. Göcek
  6. Fethiye
  7. Yangın
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