Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Marmaris'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05 Kasım 2017 Pazar 09:03
Marmaris'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.54'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Herhangi can ve mal kaybının olmadığı depremin yerin 48.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin Marmaris'in yanısı sıra çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:03
  1. deprem
  2. Muğla
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaman'dan istifa sinyali
    1. Kocaman'dan istifa sinyali
    2. Marmaris'te 4.2 büyüklüğünde deprem..
    3. Suudi Arabistan'da 11 prens gözaltına..
    4. Bu hafta hava nasıl olacak?
    5. İsrail'den yeni Kudüs planı
    6. Orhan Miroğlu'ndan Zülfü Livaneli'ye..
    7. Günün ayet ve hadisi
    8. Rusya'dan aynı şekilde karşılık geldi
    9. Rıdvan Dilmen o sözler sonrası özür..
    10. Kosova'da 2 Alman askerini döven Türk..
    11. Batılı konuşmacıları tokat manyağı..
    12. ByLock üzerinden 15 Temmuz mesajı
    13. Kandil üç buçuk atıyor! Terör..
    14. TFF 1.Lig'de bir ayrılık daha...
    15. Bakan Ahmet Arslan: Türk Telekom’u..
    16. Marmaris'te korkutan deprem
    17. Kocaman takım otobüsene binmedi, özel..
    18. Aykut Kocaman'a tepkiler çığ gibi..
    19. Kızılhaç yolsuzluk haberleriyle..
    20. Suudi Arabistan'da hareketli saatler
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...
    Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 05.11.2017
    Dev şirkete FETÖ'den el konuldu
    Dev şirkete FETÖ'den el konuldu
    Tıp çaresiz... Böyle hastalık görülmedi
    Tıp çaresiz... Böyle hastalık görülmedi