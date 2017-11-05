Marmaris'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.54'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Herhangi can ve mal kaybının olmadığı depremin yerin 48.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin Marmaris'in yanısı sıra çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi.