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Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yılbaşı yaşağı

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, manevi değerlere uzak olduğu gerekçesiyle okullarda yılbaşı kutlamasına yasak getirdi.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yılbaşı yaşağı
Eklenme: 28 Aralık 2016, 10:10
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Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, manevi değerlere uzak olduğu gerekçesiyle okullarda yılbaşı kutlamasına yasak getirdi.

İşte o yazı:

İlçe milli eğitim müdürü Züleyha Aldoğan’ın imzasını taşıyan yazıda şu ifadeler kullanıldı,: “Müdürlüğümüze şifahi olarak bildirilen şikayetlerden anlaşıldığı üzere; mevzuat dışı, ders ve sosyal etkinliklerle alakası olmayan, değer yargılarımızdan uzak, bazı kutlamalar için öğrencilerin özendirildiği ve öğrencilere yönlendirmeler yapıldığı bilgileri ve şikayetleri gelmektedir. Dönem ve yıl sonu olması nedeniyle dersleri engelleyecek, öğrencileri farklı alışkanlıklara ve olumsuz davranışlara sevk edebilecek ya da özendirebilecek, eğlence, şans oyunu, çekiliş ve yılbaşı adı altında öğrencileri ekonomik durumlarına göre farklı algılara sokabilecek (yılbaşı hediyeleşmesi, çam süslemesi, Noel baba figürü vb.) milli ve manevi değerlerimizden uzak etkinliklerin yapılmaması ve bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.”

Karara CHP'li başkandan tepki geldi

Karara tepki gösteren CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, “PISA verilerine göre eğitim oranlarımız 50’inci sıralarda geziyor. Milli Eğitim bu açıklama ile eğitim seviyesini 40’ıncı sıralara düşürdüğünü mü zannediyor?” diye konuştu.

Veli-Der Marmaris Şube Başkanı Özgür Çağlı da, kararı “Okullarda dini gruplarca yapılan her türlü eğitim dışı faaliyete göz yumulurken, ülkemizin içine sürüklendiği ortam bahane edilerek, çocuklarımızın masum eğlence ve faaliyetlerine anlamsız yasaklar getirilmektedir” ifadeleriyle eleştirdi.

Ülkenin çeşitli yerlerinde yılbaşı yasakları geliyor

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yılbaşı kutlamalarına yasak geliyor

İstanbul Bahçelievler İlçe Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği talimat yazısında ‘değer yargılarından uzak’ olarak tanımladığı yılbaşı kutlamalarını yasaklamıştı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde milli eğitim müdürlüğü de öğrencilerin yılbaşı kutlamasının önüne geçmek için okul müdürlerine WhatsApp’tan mesaj göndermişti.

Adana büyükşehir belediyesi, yılın son gecesi gerçekleştirmeyi planladığı yılbaşı kutlamasını ‘şehitler’ ve ‘güvenlik’ gerekçeleriyle iptal etmişti.

 
EtiketlerMarmaris İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüYILBAŞI KUTLAMALARICHPAcar ÜnlüCHP Marmaris İlçe BaşkanıVeli-Der Marmaris Şube BaşkanıÖzgür Çağlıİstanbul Bahçelievler İlçe Eğitim MüdürlüğüWhatsApp
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