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Marmaris açıklarında tur teknesi battı

Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında 11 kişiyi taşıyan tur teknesi battı. Teknenin altında kaldığı tahmin edilen 3 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:32
Marmaris açıklarında tur teknesi battı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında tur teknesinin battığını görenler, yetkililere haber verdi.

Henüz belirlenemeyen nedenle batan teknenin olduğu bölgeye Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kaptanla birlikte 11 kişinin bulunduğu teknede 8 kişi kendi imkanlarıyla ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak bota alındı.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Teknenin altında kaldığı tahmin edilen 3 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:32
  1. Muğla
  2. Marmaris
  3. Bozburun
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