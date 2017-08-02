Marmaris açıklarında tur teknesi battı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında tur teknesinin battığını görenler, yetkililere haber verdi.



Henüz belirlenemeyen nedenle batan teknenin olduğu bölgeye Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kaptanla birlikte 11 kişinin bulunduğu teknede 8 kişi kendi imkanlarıyla ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak bota alındı.

Teknenin altında kaldığı tahmin edilen 3 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA