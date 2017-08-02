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Marmaris açıklarında motoryat battı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında 11 kişiyi taşıyan motoryat battı. Motoryatın altında kaldığı belirlenen 3 kişiden birinin cesedi çıkartıldı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:55
Marmaris açıklarında motoryat battı

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında motoryatın battığını görenler, yetkililere haber verdi. 

Henüz belirlenemeyen nedenle batan motoryatın olduğu bölgeye Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 

Motoryatta bulunan 11 kişiden, aralarında kaptanın da bulunduğu 8'i, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alındı. 

Yapılan çalışmalarda, motoryatın altında 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı.

2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor 

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içerisinde 11 kişi bulunan 20 metre uzunluğundaki "Anemone" isimli teknenin Marmaris Bozburun Limanı'nın yaklaşık 200 metre açıklarında battığını ve ilk belirlemelere göre teknedeki 8 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Civelek, "Tekne sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu'nun cesedine ulaşıldı, bölgede arama çalışmaları devam ediyor." dedi. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:55
  1. Muğla
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  3. Bozburun
  4. Esengül
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