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Marmaray inşaatında ceset çıktı

Kazlıçeşme'deki Marmaray inşaatında işçiler tarafından bulunan ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:57
Marmaray inşaatında ceset çıktı

Kazlıçeşme Mahallesi Zübeydehanım Caddesi üzerinde yapımı süren Marmaray inşaatında çalışan işçiler, sabah saatlerinde inşaat alanında hareketsiz yatan birinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

AYAKKABISI İSTİNAT DUVARINDA ASILI BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, hayatını kaybeden şahsın uyuşturucu kullanımı ve ticareti suçundan sabıkası bulunan Diyarbakır'ın Hazro ilçesi nüfusuna kayıtlı Uğur Kartal (27) olduğu belirlendi.

Kartal'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu arada, Kartal'ın ayakkabısının tekinin istinat duvarında asılı olduğu görüldü.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:57
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