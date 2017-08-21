MARMARADER’den kardeşlik projesi

Müslüm Aktürk / İSTANBUL - Bir süre önce kurulan Marmara Bölgesi Mardinliler Derneği ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı yaptı. Mardinli işadamı Sabahattin Fidan’a ait MidmarHotel’de gerçekleşen kongreye tek listeyle gidildi ve kurucu başkan A. Fuat Bodur yeniden başkanlığa seçildi. AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin eski milletvekili Nihat Eri, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Selim Malgaz ve 15 Temmuz’da darbecilere tek başına meydan okuyan gazi Safiye Bayat’ın yanı sıra bazı STK temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın açılışında konuşan Başkan A.Fuat Bodur, 10 yıl süre ile Bahçelievler Mardinliler Dernek Başkanlığı görevinden sonra daha geniş bir bölgeye hitap etmek amacıyla çıtayı yükselttiklerini ve Marmara Mardinliler Derneğini kurduklarını söyledi. Kısa süre önce kurulmuş olmalarına rağmen çok önemli işlere imza attıklarını belirten Bodur, şöyle devam etti:

“Artık şimdi çok daha büyük düşünme zamanı geldi. İstanbul’daki 600 bine yakın Mardinli hemşerilerimizin yanı sıra Marmara Bölgesi’nde yaşayan diğer hemşehrilerimizin de sesi olmaya devam edeceğiz. Geri kalmışlığın en büyük sebeplerinden biri olan eğitim sorunu için mücadelemizi elbette sürdüreceğiz. Ancak bu yerel çalışmamızın dışında Türkiye’nin her yerinde yaşayan vatandaşlarımızın kardeşlik bağlarının güçlenmesi için yeni projeleri devreye sokacağız. İşte bunlardan biri ‘7 bölge ve 7 iklim’ projesi. Bu projemizin kapsamına ülkemizin 7 bölgesini temsil eden İstanbul’daki STK’larla bağımızı güçlendirecek ve ortak bir noktada buluşup bir platform kuracağız. Bu platformda Mardinlinin de, Trabzonlunun da, İzmir, Kayseri, Sinop, Antalya velhasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin görüşü, düşüncesi yer alacak.”

ÖNEMLİ İSİMLER İSTİŞARE KURULUNDA

Bodur, derneklerine önemli kesimden ilgi alaka olduğunu belirterek, “İstişare Kurulumuzda bütün ülkeye malolmuş, bütün ülkenin saygın Mardinli isimleri yer aldı. Bu isimler bize güç kattı ve bu güçle hem kentimiz hem de ülkemiz yararına güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi. MARDİNDER’in Yüksek İstişare Kurulu’nda şu isimler yer alıyor: Orhan Miroğlu (Milletvekili), Süleyman Bölünmez (Eski milletvekili), Cüneyt Yüksel(Eski milletvekili), Nihat Eri (Eski Milletvekili),Tarkan Kadooğlu(Kadooğlu Holding), Nezihi Erdem(Genpa Holding), Prof. Dr. KadircanKeskinbora, Selim Malgaz)Süryani Kadim Cemaatini temsilen), Ahmet Cihaner (Cihaner Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı), Safiye Bayat (15 Temmuz gazisi).

TERÖR KALKINMAYI ENGELLEDİ

Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, MARMARADER’in kongresinin hayırlara vesile olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, “İstanbul’daki Mardinli hemşerilerimizin faaliyetlerini takip ediyoruz. 15 Temmuz sürecinde sergilenen duruş bizleri gururlandırdı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz. İnşallah bir daha böyle bir hainlik yaşayamayız” ifadesini kullandı.

Mardin’e hizmet etmeyi planlarken kendilerine 3T’yi; tarım, ticaret ve turizmi seçtiklerini belirten Ceyda Bölünmez Çankırı, şunları söyledi:

“Ancak maalesef terör yüzünden bölgemiz için planladığımız atılımı tam anlamıyla gerçekleştirememiştik. Yani; yanlış bir T, doğru üç T’yi götürmüş oldu. Şükürler olsun, terörle yapılan etkin mücadele sonucu taşlar yeniden yerlerine oturmaya başladı. Bayram sonrası Mardin’de rezervasyonlar yüzde 80’lere ulaştı. İhracatımız bir milyon liraya ulaştı ve 2. OSB’nin temelini attık. GAP7ta ilerleme kaydedildi, 2018’de sulama kanallarına kavuşacağız. Mazıdağı’ndaki tesislerimiz modernize edilerek 3 bin işçinin istihdam ediliyor. Buradan dolaylı olarak 10 bin insanımızın yararlanabilecek. Midyat Çevre Yolu Projemiz onaylandı.”

İŞ ADAMLARINA ÇAĞRI

Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, cazibe merkezi ile çok güzel projeler üretildiğini hatırlatarak, “İş adamlarımızdan rica ediyorum; lütfen Mardin’e yatırım yapın, bu fırsatları değerlendirin. Mardinli hemşehrilerimin hepsinin başımızın üstünde yerleri var. Sizlere hizmet etmek bizim için emiridir” diye konuştu.

AK PARTİ DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Mardin eski milletvekili Nihat Eri ise, 600 bin Mardinlinin yaşadığı İstanbul’da Mardinli bir milletvekilinin çıkması gerektiğini söyledi. İstanbul’daki STK’ların bu proje bazında çalışma yapmasını isteyen Eri, Sakarya’da 7 Mardinlinin ölümüyle sonuçlanan kazanın hem devleti hem de yöre halkını ilgilendiren boyutları olduğunu anlattı. Mardin’in yıllarca devlet tarafından ihmal edildiğini vurgulayan Eri, şunları kaydetti:

“AK Parti iktidarında bu denge Doğu bölgeleri lehine çevrilmiştir. Ama diğer taraftar bölge kalkındıkça bölgede işçi bulma sıkıntısı yaşanmıştır. İnsanımız kendi bölgesinde çalışmak yerine başka bölgelerde çalışmayı tercih etmeye başlamıştır. Buradan devletimize şunu öneriyorum; Ülkemizde 3 milyon civarında Suriyeli yaşamaktadır. Onları kente göç edilen köylere yerleştirip tarıma destek sağlamaları için projeler üretilmeli. Hem onlar işsiz kalmaz kazanır hem de ülkenin tarımına ve dolayısıyla ekonomisine destek sağlanır.”

Bu arada, tek liste ile gidilen seçimde Marmara Mardinliler Derneği Yönetim Kurulu’na şu isimler getirildi:A.Fuat Bodur, Rıdvan Aslan, Mehmet Emin Dağ, M.Beşir Sağlamer, Sündüz Erdoğan, Selami Aykut, Yusuf Erbek, Serdar Sandılaç, Hakan Alkan, Metin Cabulut, Halil Özel. Yedik üyeler ise şöyle: Yunus Deniz, Ahmet Bali, RukenChaderci, Zuhal Çalbay, İsmet Algül, Metin Ceylan, VelitTunceren, Remazan Deniz, Zeki Erginci.