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Marmara'da korkutan deprem!

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:29
Marmara'da korkutan deprem!

AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25'de merkez üssü Balıkesir'in Edremit Körfezi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi.

Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.

1 HAFTA ÖNCE DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

31 Aralık gecesi merkez üssü Balıkesir Erdek olan olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 18:29
  1. AFAD
  2. deprem
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