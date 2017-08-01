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Marmara'da köpek balığı yoğunluğu

Marmara denizinde köpek balıkları cirit atıyor.

01 Ağustos 2017 Salı 22:21
Marmara'da köpek balığı yoğunluğu

  Amatör balıkçıların ağlarına bile takılacak kadar çoğalan köpek balıkları, başta balıkçılar olmak üzere herkesi tedirgin ediyor. Bursa’nın Mudanya ilçesinde balıkçı tezgahlarında her gün birkaç köpek balığı teşhir ediliyor. Son olarak balıkçı ağlarına takılan camgöz cinsi köpek balığı Tahir Balıkçılık’ta sergilendi.
  Köpek balıklarının uzun yıllardır bu kadar çok olmadığı belirtildi. Köpek balıklarının Marmara denizinde çoğalan balık sürülerinin de müjdecisi olduğu ifade edildi. Balıkçılar, köpek balıklarının balık sürülerini takip ederek Marmara’ya girdiğini söyledi. Sergilenen köpek balığının satılamazsa hayvan yemi olarak kullanılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 22:21
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