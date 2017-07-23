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Marmara'da deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssü Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde belirlediği 4 şiddetindeki deprem, saat 01.10 sıralarında meydana geldi.

23 Temmuz 2017 Pazar 01:25
Marmara'da deprem!

Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlçe merkezi ve merkezde hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadığı belirlendi. Deprem sarsıntısıyla sokaklara inen vatandaşlar, daha sonra tekrar evlerine yöneldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 01:25
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  2. Marmara'da deprem
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