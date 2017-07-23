Marmara'da deprem!

Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlçe merkezi ve merkezde hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadığı belirlendi. Deprem sarsıntısıyla sokaklara inen vatandaşlar, daha sonra tekrar evlerine yöneldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.