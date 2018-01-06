Marmarabirlik ürün fiyatlarını yüzde 4 artırdı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün satış fiyatlarında ortalama yüzde 4 artış yapmayı düşündüklerini belirterek, “Dolayısıyla üretici fiyatlarına yüzde 35 zam yapılmış olmasına rağmen tüketici fiyatlarına bu oran yansımayacaktır” ifadesini kullandı.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, 2017-2018 ürün alım kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ürün alım hedeflerini 50 bin ton olarak açıkladıklarını ama kampanya süresince 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Asa, bunun Marmarabirlik tarihinde bir ilk olduğuna dikkati çekti. 51 bin ton ürün karşılığında 288 milyon liralık bir bedelin oluştuğunu belirten Asa, ‘’Üreticiye ürün bedellerinin yüzde 80’i olan 213 milyon lira ödeme yapıldı. Ürün alım kampanyası 10 Ocak’ta sona erecek” dedi.