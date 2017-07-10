Marmara Üniversitesi mülakatında tuhaf sonuçlar!

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL - Marmara Üniversitesi doktora ve yüksek lisans öğrenci alımı sırasındaki son aşama olan mülakat sonuçları, tartışmaları da beraberinde getirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Uluslararası İlişkiler ve İktisat Bölümü’nde doktora ve yüksek lisans için yapılan mülakatların sonuçları tepki çekince üniversite yönetimi, mülakatın iptal edildiğini duyurdu. Üniversitelerde kadrolaşma fitilini ateşleyen sonuçlar henüz sıcaklığını korurken, bir vaka da yine Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı İktisat Bölümü’nde yaşandı.

REKTÖRLÜK İPTAL ETTİ

5 puan verilen öğrencinin olayı sosyal medyada duyurmasının ardından üniversite yönetimi Twitter hesabından duyuru yaparak, mülakatın iptal edildiğini ve rektörlük bünyesinde kurulan juri tarafından öğrencinin yeniden mülakata çağırılacağını duyurdu. Uluslararası İlişkiler ve İktisat Bölümü’ndeki ‘kadrolaşma’ fitilini ateşleyen sonuçlar, henüz sıcaklığını korurken, Sinema Bilim Dalı Yüksek Lisans programında da bir başka skandal yaşandı.

94 ALAN ÖĞRENCİYE 1 PUAN

Programa başvuran 30 öğrenciden 15’inin 100 üzerinden 100 puan aldığı, geriye kalan 15 öğrencinin 11’inin de bir puan aldığı belirlendi. Yazılı sınavda 94 ortalamalı 5 öğrencinin de sözlü mülakatta yine 100 üzerinden 1 puan alması zihinlerde derin şüpheler doğurdu.

‘KOMEDYA’ ŞÜKRAN

Tartışma mülakat sonuçların verildiği jüri heyetinin başında ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükran Esen’in yer aldığı bildirildi. Daha önce KHK ile üniversiteden atılan PKK bildirisine imza atan sözde akademisyenlere destek çıkan Şükran Esen, ihraç edilen akademisyenlere verdiği destek açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Güzel bir günde değiliz, zor günlerden geçiyor Türkiye. 1980’lerde daha kötüsünü yaşadık, ona yaklaşıyoruz ama bugünler de altta kalacak. Suçsuz olduklarını biliyoruz. Bu yanlışın düzeltileceğine inanıyoruz. Yanlışlıklar komedyası oynanıyor. Komedyadan trajediye döndü.”

SONUÇLAR İNCELENMELİ

Sosyal medya, mağdur öğrenciler tarafından başlatılan kampanyada rektörlüğe çağrıda bulunuldu. Mağdur öğrenciler, taraflı mülakat sonuçlarının yeniden incelenmesi gerektiğini ifade edilirken, üniversite yönetiminin söz konusu olayla ilgili harekete geçmesi bekleniyor.