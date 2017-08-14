Marmara Afet Koordinasyon Merkezi açılıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Osmangazi’de inşa ettiği Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, Marmara Depremi’nin yıldönümü olan 17 Ağustos Perşembe günü geniş bir katılımla açılacak.

Olası afetlere hazırlık

17 Ağustos Depremi, Türkiye’nin afetle mücadelesi açısından önemli bir dönemeçti. Devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin algısını ve afetlere bakışını büyük oranda değiştiren Marmara Depremi, olası afetler için yeni, kapsamlı hazırlıklar yapılmasını sağladı. Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğundan hareketle, önlemler almayı ve afet etkilerini azaltmayı amaçlayan İHH da bu doğrultuda hareket ediyor.

Kurulduğu günden bu yana herhangi bir afet durumunda, en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmayı hedefleyen İHH’nın son olarak hayata geçirdiği projelerden biri ise Bursa’da inşa edilen Marmara Afet Koordinasyon Merkezi.

İHH olası bir Marmara depremini de göz önüne alarak, acil durumlarda, başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve dünya genelinde meydana gelebilecek afetlere müdahale edebilmek amacıyla Bursa'da Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’ni inşa etti. Afet yönetiminin önemli unsurlarından olan planlama ve zarar azaltma süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayan Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, İHH’nın afetlere müdahale gücünü artıyor.

STK bazında ilk proje

Afet koordinasyon ve acil yardım eğitim merkezi olarak kullanılması planlanan Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, sivil toplum kuruluşları bazında hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

Afet durumunda, insanlara ulaşabilmek, zararlarını azaltabilmek için yönetim ve koordinasyon sağlanabilecek eğitimli bir ekip ve gerekli ekipmanların var olması gerekiyor. 2013 yılında temeli atılan Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’nin amacı, gerekli olan ekip ve ekipmanlarla olası afet durumunda acil yardım ve arama kurtarma faaliyetleri için hazırlıklı olmak.

Acil durumlara hızlı müdahale

4,2 dönüm arazi üzerinde inşa edilerek 7200 metrekarelik kullanım alanına sahip olan Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerin, acil yardım ve arama kurtarma ekipmanları gibi lojistik hizmetlerin, acil yardım ve arama kurtarma eğitimlerinin verebileceği donanıma sahip. Merkezde, verilmesi planlanan eğitimler için 3 ayrı derslik de bulunuyor. Binada ayrıca 60 kişilik misafirhane ve 2 adet de konferans salonu bulunuyor.

Merkez, bulunduğu konum itibariyle olası bir deprem esnasında hem ana arterlere hem de kara, deniz ve hava yolu ulaşımına yakınlığıyla ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasına imkân tanıyor.

İçerisinde barındırdığı sınıflarda, AFAD ve Valilikler ile koordine halinde eğitimlerin verilmesi planlanan merkezde, her dönem, yeni acil yardım ve arama kurtarma ekiplerinin kurulması hedefleniyor.

7/24 hizmet

100 TIR’lık malzeme kapasiteli depo, 200 kişilik sığınak, 2000 kişilik yemek hazırlama kapasiteli mutfağa sahip olan merkez, herhangi bir afet durumunda ilk müdahalelerin sağlanmasına öncülük edecek güvenli bir yapı.

Isı, duman ve yangın dedektörleri, kör noktasız kameralar ve tam güvenlik sistemiyle donatılan merkez 24 saat 365 gün hizmet verebiliyor.

Acil durumlarda AFAD, Valilik, Emniyet gibi kurumlarla koordinasyon kurabilecek telsiz sistemleriyle donanımlı.

Olası afet durumundaki kesintilere karşı 33 ton temiz kullanım suyu ve 150 ton yangın söndürme suyu kapasiteli su deposu bulunuyor.

Tüm yurdu kapsaması planlanıyor

Toplantı, konferans salonları ve kriz odasıyla, bir taraftan yeni önlemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılırken, öte yandan bölgelerdeki afetlerin yönetimi ve koordinasyonu sağlanıyor. Halkın ve özellikle gençlerin konuyla ilgili bilinçlendirilmesine yönelik eğitim planlamaları da çalışmalar arasında yer alıyor.

11 ilde Arama Kurtarma Birliği

İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Birimi’nin hâlihazırda 11 ilde Arama Kurtarma Birliği, 45 ilde Acil Müdahale Gücü, 135 kişiden oluşan Acil Durum Yöneticisi ve 2 bin 215 kişilik de Afet Gönüllüsü bulunuyor.​