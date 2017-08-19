Marmara Afet Koordinasyon Merkezi açıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Osmangazi’de inşa ettiği Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, Marmara Depremi’nin yıldönümü olan 17 Ağustos’ta geniş bir katılımla açıldı.

Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış törenine AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Uşak Milletvekili Alim Tunç, Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve çok sayıda davetli katıldı.

“Bugüne gelene kadar çok sıkıntılar çektik”

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye ilk olarak Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Kaptan çıktı. Selamlama konuşması yapan Kaptan, 18 yıl önceki dramı unutmadıklarını söyledi. Kaptan, 1999 yılında yaşanan depremde devlet ve STK’ların sınıfta kaldığını ve olası bir depremde tekrardan bu tablo ile karşılaşmamak amacıyla bu merkezi inşa ettiklerini belirtti. 2011 yılında meydana gelen Van depremi sonrasında bu projenin mutlaka hayata geçmesi gerektiğine kanaat getirdiklerini anlatan Kaptan, bugüne gelene kadar çok sıkıntılarla karşılaştıklarını ama Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu sıkıntıları da aştıklarını ifade etti.

“Aradan yıllar geçti ve bugün buradayız”

Daha sonra ise kürsüye İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım çıktı. Afet Merkezi’nin açılışını yapabiliyor olmaktan dolayı Allah’a hamd ettiğini belirten Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Marmara Depremi sonrasında Pakistan’da da bir deprem meydana gelmişti. Bizler de bölgeye giderek ülkeyi havadan tarama imkânı bulmuştuk. Marmara depremi sonrasında edindiğimiz tecrübe ile Pakistan depreminde birçok çalışmaya öncülük etmiştik. Aradan yıllar geçti ve bugünlere geldik. Şimdi bugün burada da eğitimler yapılacak ve dünyanın her yanında meydana gelen gönüllülerimiz, afetlere hızlı bir şekilde müdahale etme imkânı bulacaklar. Bundan dolayı mutluyuz. İnşallah hayırlara vesile olacaktır.”

“İHH’ya ‘iyi ki varsınız’ diyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise Marmara Bölgesi’nin deprem bölgesi olduğunu belirterek afet merkezinin Bursa’da inşa edilmiş olmasından dolayı projeyi oldukça anlamlı bulduğunu belirtti. Altepe, “İşlerini en iyi şekilde yapan İHH’ya ‘iyi ki varsınız’ diyoruz. Biz biliyoruz ki onlar bu işi ibadet niyetiyle yapıyorlar. Katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Gücümüze güç katıldı”

Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı da Bursa’da AFAD ve UMKE haricinde faaliyet gösteren 30’a yakın STK olduğunu ve İHH’nın açtığı merkezle birlikte bu güce güç katılmış olduğunu belirtti. Avcı ayrıca İHH’nın yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinden ötürü vakfa teşekkürlerini sundu.

“Eğitim için Ankara’ya gidiliyordu”

Merkezin önemine vurgu yapan Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan daha önce Bursa’daki İHH Gönüllülerinin eğitim almak için Ankara’ya gittiklerini ve çok zorluklar çektiklerini fakat artık buna gerek kalmadığını söyledi. Birkan, Bursa’da ve komşu illerdeki gönüllülerin bundan sonra kolaylıkla Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayabileceklerini ifade etti.

“Bu işler kolay değil”

“Açılışını yaptığımız bu merkez, devletle milletin el ele olduğunun bir kanıtıdır” diyen Yalova Milletvekili Fikri Demirel, “İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yaptığı faaliyetler burada saymakla bitmez. Dünyanın her ülkesine uzanıyorlar. Bu işler kolay işler değildir” dedi.

“Toplumumuz bilinçlenecek”

Uşak Milletvekili Alim Tunç ise şöyle konuştu:

“Siz de biliyorsunuz ki geçmişte sadece Kızılay vardı. Kızılay hala var elbette lakin buna ek olarak da bir sürü STK’mız var hamd olsun. İşte bugün de burada açılışı yaptığımız merkez, başta büyükler ve çocuklarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerini deprem konusunda bilinçlendirme hususunda var gücüyle çalışacaktır. Bundan dolayı mutluyuz.”

Köpekli arama birimi

Konuşmaların ardından İHH Köpekli Arama Birimi alanda bir gösteri düzenledi. 2016 yılında faaliyetlerine başlayan birimde eğitimleri devam eden enkazda canlı arama köpeği Labrador cinsi Marsi ve iz takip köpeği Duman, izleyicilerine hünerlerini sergiledi.

Olası afetlere hazırlık

17 Ağustos Depremi, Türkiye’nin afetle mücadelesi açısından önemli bir dönemeçti. Devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin algısını ve afetlere bakışını büyük oranda değiştiren Marmara Depremi, olası afetler için yeni, kapsamlı hazırlıklar yapılmasını sağladı. Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğundan hareketle, önlemler almayı ve afet etkilerini azaltmayı amaçlayan İHH da bu doğrultuda hareket ediyor.

Kurulduğu günden bu yana herhangi bir afet durumunda, en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmayı hedefleyen İHH’nın son olarak hayata geçirdiği projelerden biri ise Bursa’da inşa edilen Marmara Afet Koordinasyon Merkezi.

İHH olası bir Marmara depremini de göz önüne alarak, acil durumlarda, başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve dünya genelinde meydana gelebilecek afetlere müdahale edebilmek amacıyla Bursa'da Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’ni inşa etti. Afet yönetiminin önemli unsurlarından olan planlama ve zarar azaltma süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayan Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, İHH’nın afetlere müdahale gücünü artıyor.

STK bazında ilk proje

Afet koordinasyon ve acil yardım eğitim merkezi olarak kullanılması planlanan Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, sivil toplum kuruluşları bazında hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

Afet durumunda, insanlara ulaşabilmek, zararlarını azaltabilmek için yönetim ve koordinasyon sağlanabilecek eğitimli bir ekip ve gerekli ekipmanların var olması gerekiyor. 2013 yılında temeli atılan Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’nin amacı, gerekli olan ekip ve ekipmanlarla olası afet durumunda acil yardım ve arama kurtarma faaliyetleri için hazırlıklı olmak.

Acil durumlara hızlı müdahale

4,2 dönüm arazi üzerinde inşa edilerek 7200 metrekarelik kullanım alanına sahip olan Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerin, acil yardım ve arama kurtarma ekipmanları gibi lojistik hizmetlerin, acil yardım ve arama kurtarma eğitimlerinin verebileceği donanıma sahip. Merkezde, verilmesi planlanan eğitimler için 3 ayrı derslik de bulunuyor. Binada ayrıca 60 kişilik misafirhane ve 2 adet de konferans salonu bulunuyor.

Merkez, bulunduğu konum itibariyle olası bir deprem esnasında hem ana arterlere hem de kara, deniz ve hava yolu ulaşımına yakınlığıyla ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasına imkân tanıyor.

İçerisinde barındırdığı sınıflarda, AFAD ve Valilikler ile koordine halinde eğitimlerin verilmesi planlanan merkezde, her dönem, yeni acil yardım ve arama kurtarma ekiplerinin kurulması hedefleniyor.

7/24 hizmet

35 TIR’lık malzeme kapasiteli depo, 200 kişilik sığınak, 2000 kişilik yemek hazırlama kapasiteli mutfağa sahip olan merkez, herhangi bir afet durumunda ilk müdahalelerin sağlanmasına öncülük edecek güvenli bir yapı.

Isı, duman ve yangın dedektörleri, kör noktasız kameralar ve tam güvenlik sistemiyle donatılan merkez 24 saat 365 gün hizmet verebiliyor.

Acil durumlarda AFAD, Valilik, Emniyet gibi kurumlarla koordinasyon kurabilecek telsiz sistemleriyle donanımlı.

Olası afet durumundaki kesintilere karşı 33 ton temiz kullanım suyu ve 150 ton yangın söndürme suyu kapasiteli su deposu bulunuyor.

Tüm yurdu kapsaması planlanıyor

Toplantı, konferans salonları ve kriz odasıyla, bir taraftan yeni önlemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılırken, öte yandan bölgelerdeki afetlerin yönetimi ve koordinasyonu sağlanıyor. Halkın ve özellikle gençlerin konuyla ilgili bilinçlendirilmesine yönelik eğitim planlamaları da çalışmalar arasında yer alıyor.

11 ilde Arama Kurtarma Birliği

İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Birimi’nin hâlihazırda 11 ilde Arama Kurtarma Birliği, 45 ilde Acil Müdahale Gücü, 135 kişiden oluşan Acil Durum Yöneticisi ve 2 bin 215 kişilik de Afet Gönüllüsü bulunuyor.