Marmada'da deniz ulaşımına fırtına engeli

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi